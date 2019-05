Čak 55 tornada poharalo SAD, automobil nošen vjetrom ubio čovjeka

KANZAS SITI - U talasu tornada koji je pogodio više država u SAD život je izgubila jedna osoba, a povrijeđeno je najmanje 12 ljudi.

Meterolozi su saopštili da je 55 tornada u ponedjeljak pogodilo osam država, uključujući Ajdaho, Indijanu, Ohajo, Kolorado i Pensilvaniju, prenosi AP.

U Kanzas Sitiju 12 osoba je lakše povrijeđeno, oštećeno je više kuća, a letovi su privremeno obustavljeni sa Kanzas Siti međunarodnog aerodroma.

Olujama je najteže pogođen Dejton u državi Ohajo, gdje je najmanje 130 osoba povrijeđeno, a 82-godišnji muškarac je poginuo kada je parkirani automobil nošen vazdušnim vrtlogom udario u njegovu kuću.

Talas 50 ili više tornada nije neuobičajen i dogodio se čak 63 puta u američkoj istoriji.

Međutim, talas snažnih vjetrova do kojeg je došlo u ponedjeljak bio je neobičan jer se dogodio na veoma širokom geografskom području, prenosi agencija.

DAMAGING TORNADO: @GerardJebaily caught this video of tonight's tornado as it passed just south of Lawrence, Kansas. pic.twitter.com/kroRfoXTSG