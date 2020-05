Čavušoglu: 135 zemalja od nas zatražilo medicinska sredstva

ANKARA – Ministar spoljnih poslova Republike Turske Mevlut Čavušoglu saopštio je kako je zbog pandemije virusa korona iz 114 zemalja u Tursku vraćeno oko 70.000 turskih državljana.

Čavušoglu je bio gost programa A Haber i tom je prilikom podsjetio kako je Turska uvela značajne mjere i odluke u borbi protiv virusa korona.

"Zahvaljujući Ministarstvu zdravstva i našem osoblju, postali smo zemlja model kada je riječ o zdravlju u svijetu i borbi protiv koronavirusa“, rekao je Čavušoglu.

Osvrnuo se i na činjenicu da je Turska do danas nastojala pomoći svima koji su to od nje zatražili, bilo da je riječ o njenim državljanima ili strancima, te drugim zemljama.

"Do danas smo iz 114 zemalja u zemlju vratili oko 70.000 naših građana i stavili ih u karantin. Većini je, naravno, taj period istekao i otišli su kućama", rekao je Čavušoglu.

Poručio je kako su strana predstavništva Republike Turske, koordinacioni centar u sklopu Ministarstva vanjskih poslova i call-centar koji je aktivan 24/7, na usluzi svojim građanima.

"U našem call-centru smo odgovorili na svaki poziv koji je, samo u vezi s koronavirusom, uputilo više od 90.000 naših građana. Samo s mojih profila na društvenim mrežama smo ja i prijatelji odgovorili i saslušali 15.000 naših građana", rekao je Čavušoglu.

Podsjetio je i na one građane koji nisu dobijali adekvatnu ili nikakvu zdravstvenu pomoć u zemljama u kojima su se nalazili te da su za njih hitno poslani ambulantni avioni.

"Ove godine, većinom u posljednje vrijeme, 33 naša državljana u zemlju smo prebacili ambulantnim avionom i liječimo ih", rekao je Čavušoglu.

Podsjetio je i da se u Turskoj liječe pojedini stranci iz drugih zemalja, u kojima zdravstveni sistem nije naročito razvijen.

"U ovom teškom procesu, bilo u borbi protiv virusa korona, bilo u medicinskoj opremi, bilo u evakuacijama, Turska je postala primjer. Do danas je 135 zemalja od nas zatražilo medicinska sredstva, što je više od dvije trećine zemalja svijeta. To pokazuje koliko je Turska pouzdana zemlja, dobar i pouzdan snabdjevač. Do danas smo, barem djelomično, jer je nemoguće odgovoriti na sve zahtjeve, odgovorili na zahtjeve 80 zemalja", rekao je Čavušoglu.