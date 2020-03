Čavušoglu: Dosta je obmanjivanja Turske

ANKARA - Evropska unija bi trebalo da prestane da obmanjuje Tursku oko pružanja pomoći milionima migranata na njenoj teritoriji, izjavio je danas šef turske diplomatije Mevlut Čavušoglu.

Čavušoglu je, dan nakon što su se dvije strane dogovorile da razmotre četiri godine star sporazum, čiji je cilj da se zaustavi priliv izbjeglica u Evropu, rekao da EU mora da preduzme "iskrene korake" kako bi pomogla Turskoj da se izbori s prilivom migranata, što uključuje pronalaženje načina da se osigura povratak sirijskih izbjeglica u domovinu.

"Mi smo spremni za konstruktivnu studiju.... Očekujemo iskrenost od EU. Era obmanjivanja Turske je završena", rekao je Čavušoglu za tursku državnu agenciju Anadoliju, a prenosi AP.

Čavušoglu je rekao da će Turska i EU raditi na "ažuriranju" navednog sporazuma u skladu s najnovijim razvojem događaja, uključujući situaciju u sirijskoj provinciji Idlib.

On je dodao da u sporazumu iz 2016. nije riječ o tome da EU daje novac Turskoj da zadrži izbjeglice.

"On se sastoji od nekoliko pitanja, od putovanja bez viza do osiguravanja dobrovoljnog povratka izbjeglica", naveo je on.

Čavušoglu je poručio da će Tuska i EU pokušati da naprave nacrt "mape puta" prije samita EU 26. marta.