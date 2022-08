Čavušoglu: Nove tenzije na Balkanu nikome ne pomažu

ANKARA - Turska uvijek pridaje važnost miru i stabilnosti Balkana i spremna je da da sve od sebe kako bi se smanjile tenzije, poručio je sinoć ministar inostranih poslova Turske Mevlut Čavušoglu, povodom situacije na sjeveru Kosova i Metohije.

"Razgovarao sam sa srpskim i kosovskim kolegama. Turska uvijek pridaje važnost miru i stabilnosti Balkana. Nove tenzije nikome ne pomažu. Spremni smo da damo sve od sebe da smanjimo tenzije", napisao je Čavušoglu na Twitteru.

Spoke with my #Serbian & #Kosovar counterparts regarding the recent tension. Peace and stability in the Balkans have always been a priority for Türkiye. New tensions will not help anyone. Türkiye is ready to do whatever is necessary to reduce the tension.