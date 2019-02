Čavušoglu: Strano miješanje može da izazove građanski rat u Venecueli

ANKARA - Strano miješanje u političku krizu Venecuele “nije zdravo” i može da izazove građanski rat, rekao je šef turske diplomatije Mevlut Čavušoglu.

"Mi to govorimo od samog početka. Strane intervencije su nezdrave i nisu dobre i one neće donijeti rješenje. One će samo produbiti problem. Može čak da dođe do građanskog rata", rekao je Čavušoglu novinarima, piše list “Hurijet”.

On je rekao da sve zemlje treba da preferiraju dijalog između umiješanih strana umjesto da staju na nečiju stranu.

Početkom sedmice Čavušoglu je izrazio spremnost da posreduje u sukobu između opozicije Venecuele i vlade predsjednika Nikolasa Madura.

Evropski parlament juče je usvojio rezoluciju o priznavanju Huana Guaida za predsjednika Venecuele, i to sa 439 glasova “za”, 104 “protiv”, dok je 88 bilo uzdržano.

Venecuela trenutno prolazi kroz političku krizu nakon što se 23. januara lider opozicije Huan Guaido proglasio za predsjednika, što su podržale SAD.

Turska, zajedno sa Rusijom, Kinom i nekim drugim zemljama izrazila je podršku Maduru, kao jedinom legitimnom predsjedniku, podsjeća “Sputnjik”.