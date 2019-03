Čeka se konačan poraz Islamske države: Pogledajte snimak predaje terorista

DAMASK - Da li je Islamska država konačno poražena? Vijesti koje stižu iz Sirije su protivrječne - američki CBS, javlja kako nije potpuno jasno je li Islamska država definitivno poražena u svom posljednjem uporištu, malenoj enklavi u mjestu Baguz na jugoistoku Sirije, okruženoj s tri strane Sirijskim demokratskim snagama (SDF), a s četvrte strane rijekom Eufrat.

Ipak, CBS-ov reporter Šarli D'Agata javlja da je bitka koju SDF, savez kurdskih i arapskih pobunjenika koji podržava međunarodna koalicija predvođena SAD-om (a koji je prethodno oslobodio i "prijestonicu" ISIS-ovog kalifata, Raku), praktično gotova. Nijedna crna zastava Islamska država više se ne vidi u mjestu, a i paljba je od srijede utihnula.

Kurdski portal Hawar juče je javio da je SDF "oslobodio čitav Baguz od plaćenika Islamske Daeša" (arapsko ime za ISIS) te da je kampanja "završila porazom" zloglasne terorističke organizacije, no SDF-ovi zvaničnici odmah su demantovali ovaj izvještaj i potvrdili da su borbene operacije i dalje u toku.

"Češljanje (terena) nastavlja se u kampu Baguz i nema istine (u izvještaju) o potpunom oslobođenju sela", saopštio je portparol SDF-a, kako prenosi Daily Mail.

Fox News takođe javlja da je Baguz oslobođen, pozivajući se na izvore s terena. Američki predsjednik Donald Trump i sam se oglasio o ovom pitanju u srijedu, najavljujući da će Islamska država pasti do kraja tog dana. Pritom je pokazao novinarima dvije karte Sirije, jednu koja pokazuje područja pod kontrolom Islamske države kada je on izabran 2016. i kako to izgleda danas.

"Kada sam preuzeo, bio je to haos", rekao je Tramp pokazujući crvena područja pod nadzorom ISIS-a. "Sada, na donjoj... nema crvene. Zapravo, postoji mala tačka koja će nestati do večeras. Tako da je ISIS crveno ovdje, a donja je kako to izgleda danas", rekao je u srijedu.

Čak 60.000 terorista i civila predalo se od početka godine

Ipak, službeni proglas o konačnoj pobjedi nad posljednjim, najokorjelijim džihadistima još uvijek se čeka, a dok ne bude objavljen, ne možemo sa sigurnošću reći da je ISIS poražen.

Znamo, međutim, da je gotovo 60.000 terorista, članova njihovih porodica i drugih civila od početka godine izišlo iz enklave i predalo se SDF-u, kako javlja Fox News. Sada se uglavnom nalaze u improviziranim logorima u pustinji, dok SDF i koalicija ne nađu trajno rješenje za njih.

Snimak koji se ovih dana pojavila prikazuje razmjere ove masovne predaje džihadista. Na njemu se vidi nepregledna kolona ljudi u pustinji, u odrpanoj odjeći, lica prekrivenih maramama, kako stoje ili sjede jedan ispred drugog dok čekaju da ih borci koji su ih zarobili otpreme u logor.

Objavio ju je sirijski novinar Mohamed Hasan. "Najduža kolona pripadnika ISIS-a različitih nacionalnosti predala se Sirijskim demokratskim snagama", napisao je u objavi na Twitteru.

SDF je u međuvremenu zatražio od SAD-a pomoć u uspostavi posebnog suda koji bi ovim teroristima sudio u Siriji, na teritoriju koji drže ove snage.

