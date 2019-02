Čekićem na Marksa: Oštećen spomenik oca komunizma

LONDON - Vandali su oskrnavili spomenik njemačkom filozofu i ekonomisti Karlu Marksu u sjevernom dijelu Londona, saopšteno je iz uprave groblja "Hajgejt".

U saopštenju se navodi da je spomenik "u bezumnom činu vandalizma" oskrnavljen čekićem.

Vandali su oštetili mermernu ploču na osnovi spomenika.

Portparol groblja rekao je da nije poznato kada se to dogodilo, ali da se vjeruje da je spomenik oskrnavljen tokom proteklih nekoliko dana, javio je BBC.

Karl Marx's memorial has been vandalised! It looks like someone has had a go at it with a hammer. It's a Grade I-listed monument; this is no way to treat our heritage. @MarxLibrary @HeritageCrime We will repair as far as possible. pic.twitter.com/6nY2TJOjw7