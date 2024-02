Češao se po glavi pa kažnjen 740 maraka (FOTO)

​Jedan Nizozemac mora da plati kaznu od 380 evra (oko 740 maraka) jer policija tvrdi da je pričao telefonom tokom vožnje automobila. Međutim, on za sve krivi vještačku inteligenciju.

Tim Hansen je u novembru prošle godine dobio kaznu zbog toga što je AI kamera snimila kako priča telefonom dok vozi automobil. Međutim, on tvrdi da se češao po glavi, i da je sistem napravio grešku.

Kako je sam rekao, bio je šokiran jer se ne sjeća da je tog dana koristio telefon, pa je otišao u odgovarajuću službu kako bi provjerio o čemu se tačno radi.

In the Netherlands, a driver fined 380 euros for head-scratching mistaken as phone use. Tim Hansen's challenge questions AI camera reliability.#Netherlands #driver #fined #euros #headscratching #OpenAI #KingIsBack #BoycottPSL #Islamabad #Russian #camera #Captured pic.twitter.com/OYqrUoOXsH