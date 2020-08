Češki epidemiolog: Zabave na Zrću dijelom izvor zaraze u Češkoj

Glavni češki epidemiolog Rastislav Madar rekao je da su zabave na hrvatskom ostrvu Pagu, na Zrću, dijelom izvor zaraze korona virusom u Češkoj.

Madar je na svom Twitter nalogu objavio kako je izgledao njegov godišnji odmor u Hrvatskoj.

"Zrće na hrvatskom ostrvu Pagu poznato je mjesto za mega plesne partije gdje se okupljaju mase ljudi iz različitih evropskih država. Da, Česi su tamo bili već u julu, i da, već smo donijeli zarazu u neke dijelove Češke", napisao je Madar na Twitteru.

"Dakle, partijanje je očito potrebno i tokom pandemije, bez obzira na zdrav razum", dodao je koordinator epidemiologa u Ministarstvu zdravstva Češke, prenio je portal Index.hr.

Međutim, češki mediji zapazili su lokaciju Madarovog tvita, a to je bila Hrvatska. Nije im bilo jasno zašto kritikuje Hrvatsku i zabave koje se u njoj održavaju, ako je tamo na ljetovanju. Neki korisnici Twittera nazvali su ga licemjerom.

Madar se potom ubrzo oglasio i odbranio.

"To nije nikakva tajna. Rekao sam medijima više puta da ću biti u Hrvatskoj sedam dana. Nije stvar Hrvatske, mogao sam ići u bilo koju drugu zemlju. Sve vrijeme to naglašavamo. Vlastitim automobilom sam došao u privatni apartman bez kontakta sa drugim ljudima, mnogo je sigurnije od masovnih okupljanja u Češkoj", rekao je on.

Situacija na Zrću nije ni približno slična onima iz prethodnih godina. Klubovi su uglavnom prazni, na parkiralištima ima svega 20-ak automobila.

Ljudi je znatno manje, a na snazi su i epidemiološke mjere. Prilikom ulaska u klubove ljudima se mjeri temperatura, a svi gosti moraju ostaviti i lične podatke da se u slučaju pojave zaraze mogu lakše identifikovati kontakti zaražene osobe.

Još od početka pandemije nije zabilježen nijedan slučaj zaraze korona virusom na Zrću.

Ipak, reportaža njemačkog RTL-a o razuzdanim zabavama bez pridržavanja ijedne mjere protiv širenja zaraze navele su češke medije da se pitaju je li Zrće zapravo sigurno za njihove građane. Nedugo nakon tog priloga gradonačelnik Novalje Ante Dabo demantovao je njemački RTL istakavši da je Zrće prazno te da su partijanja zabranjena.

Glavni češki epidemiolog, pak, tvrdi da su u Češkoj otkrili šest slučajeva zaraze korona virusom koji su došli iz Hrvatske, upravo sa Zrća.

"Kod tih šest slučajeva nije sigurno jesu li svi uvezeni iz Hrvatske ili je riječ o lokalnoj transmisiji, ali de facto mi imamo šest slučajeva iz klastera zvanog Zrće", rekao je Madar za češki "Seznam zpravi".

"Pokrenuli smo epidemiološku istragu, nadamo se da neće doći do većeg širenja zaraze. Tih slučajeva imamo širom Češke", dodao je on.

Bez obzira na to, Hrvatska je i dalje na listi sigurnih zemalja za Čehe.