Četvoro ubijeno u pucnjavi na plaži u Kankunu (VIDEO)

KANKUN - Četiri osobe poginule su u ponedjeljak na plaži u meksičkom gradu Kankunu na Karibima, saopštile su vlasti.

Uhapšene su dvije osobe koje su "navodno povezane s aktivnostima dilanja droge", rekao je Hoze de la Penja, sigurnosni zvaničnik u državi Kvintana Ru, Kankun.

Nije bilo trenutnih informacija o nacionalnosti ili identitetu žrtava.

Tužioci su prvobitno rekli da su tri tijela pronađena na parkingu u blizini jednog od hotela uz plažu u Kankunu duž bulevara Kukulkan.

Kasnije su rekli da je četvrto tijelo pronađeno u obližnjem šipražju.

Objava smrti stigla je manje od sedam dana nakon što je američki turista upucan u nogu u obližnjem gradu Puerto Morelos.

Incident u hotelskoj zoni u gradu dogodio se dok su turisti hrlili na meksičku rivijeru Maja tokom uskršnjih praznika.

RIVIERA MAYA SHOOTING: This Monday morning 3 suspected drug dealers were assassinated on the beach of the #FiestaAmericana Condesa hotel in #Cancun. Military and police units have secured the area but no one has been taken into custody yet.#cancun #quintanaroo #mexico #cartels pic.twitter.com/D58EHWyKGt