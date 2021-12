Četvoro mrtvih u pucnjavi kod Atlante

ATLANTA - Četiri osobe su ubijene, među kojima i policajac, nakon što je patrola odgovorila na poziv zbog porodičnog nasilja u okrugu Klejton, južno od američkog grada Atlante, saopštili su danas lokalni inspektori.

Dok su policajci odgovarali na hitan poziv u kući u gradu Reks, stiglo je još poziva dispečeru da su ispaljeni hici, prenio je AP.

Kada je stiglo još patrola, policajci su se suočili sa naoružanim muškarcem koji je ubio iz vatrenog oružja policajca Henrija Laksona i ranio još jednog policajca, saopštio je Istražni biro države Džordžija (GBI).

Policajci su uzvratili vatru i usmrtili muškarca na licu mjesta, dodao je GBI.

Istragom je utvrđeno da neposredno prije nego što je stigla patrola, muškarac ubio dvije žene i ranio dječaka (12) hicem u lice.

GBI nije objavio imena ubijene žene i ubice.

Šef policije okruga Klejton izjavio je da je dječak u kritičnom, ali stabilnom stanju, a za ranjenog policajca očekuje da će da preživi.

Lakson je treći policajac u Džordžiji koji je ubijen na dužnosti od novembra, navela je televizija WSB.

