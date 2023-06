Četvoro poginulih u požaru u zgradi (VIDEO)

NJUJORK - Četiri osobe poginule su danas u požaru koji je zahvatio prodavnicu električnih bicikala i proširio se na stanove na gornjim spratovima te zgrade u Njujorku.

Dvije osobe su u kritičnom stanju i prebačene u bolnicu.

Kako navodi "AP", požar je izazvala eksplozija na litijumskoj bateriji jednog bicikla, i to u radnji koja je prošlog ljeta prekršila bezbjednosa pravila u vezi sa skladištenjem i punjenjem baterija.

''Bio je veoma veliki broj i baterija i e-bicikala u radnji. Do sada, ove godine u gradu bilo je više od 100 požara i 13 smrtnih slučajeva povezanih sa eksplozijama baterija'', saopštila je načelnica vatrogasne brigade Njujorka, Laura Kavana na konferenciji za novinare.

Vlasnik prodavnice bicikala je naveo da je, prije nego što je juče zatvorio radnju, izvršio uobičajne provjere i negirao da je preko noći ostavio litijumske baterije na punjenju.

''Prodavnica postoji već šest godina. Svako veče provjeravam prije nego što odem. Provjerio sam sinoć, isključio sam struju za sve, osim za nadzorni monitor i automatska vrata'', rekao je on, prenosi "b92".

A rapidly spreading fire in an electric bicycle repair shop, in eastern New York City, has left at least 4 dead and 5 injured.#NewYork #Fire #Bicycle pic.twitter.com/OX5uPoBZHc