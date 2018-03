Četvoro povrijeđeno u napadu nožem u Beču, objavljena slika napadača?

BEČ - Dvije žene i jedan muškarac povrijeđene su kada je na njih nasrnuo muškarac naoružan nožem u bečkom zabavnom parku Prater, navode tamošnji mediji pozivajući se na gradske vlasti.

Nekoliko minuta kasnije pojavile su se informacije da se na željezničkoj stanici u ovom gradu dogodio još jedan napad, u kojem je povrijeđena jedna osoba.

Ipak, pojedini austrijski mediji navode da se ne radi o drugom napadu, već da je napadač povrijedio četvrtu osobu dok je bježao sa mjesta incidenta.

#TUBreaking: SECOND Knife Attack now being reported in #Vienna #Austria at #Praterstern Train Station, 4th victim stabbed there according to The Updater’s @ELINTNews