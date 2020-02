Četvoro umrlih u Italiji bilo u dubokoj starosti

RIM - Četiri osobe koje su umrle u Italiji od virusa korona bile su u dubokim godinama starosti - od 76. do 91, prenose italijanski mediji.

Kako navodi agencija ANSA, u utorak su umrli 84-godišnjak u Bergamu, 91-godišnjak i 83-godišnja žena u Kodonju, te 76-godišnja žena koja je bila hospitalizovana u bolnici u Trevizu zbog respiratornih komplikacija.

Tu informaciju potvrdio je i Anđelo Boreli, rukovodilac Agencije za civilnu zaštitu.

On ističe da su 322 osobe u Italiji zaražene virusom korona, a do sada je zbog njega umrlo 11 osoba.

"U Italiji je zaražena većinski starija populacija, a to objašnjava stopu smrtnosti od dva do tri odsto. Stariji su puno osjetljiviji, što primjećujemo i kada obole od gripa", navodi on.

S obzirom na to da još ne postoji vakcina za ovaj virus, dolazi do smrtnih slučajeva.

Jedini način da ih zaštitimo jeste da suzbijemo širenje virusa korona, navodi Đovani Reza, šef italijanskog infektološkog zavoda.

Najveće žarište virusa korona je u okrugu Lodi, u regiji Lombardija u sjevernoj Italiji, a nekoliko manjih žarišta zabilježeno je u pokrajini Veneto.