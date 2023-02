Četvrti zemljotres pogodio Rumuniju

BUKUREŠT - Novi zemljotres pogodio je Rumuniju.

Ovaj put zabilježen je nešto slabiji potres, magnitude 3,2, javlja EMSC.

Kako je saopšteno, potres je registrovan u 17.59 časova po lokalnom vremenu, a epicentar je bio kod Runce, na dubini od 15 kilometara.

Prema dosadašnjim informacijama, ovo je četvrti zemljotres koji je pogodio ovu zemlju.

#Earthquake (#cutremur) M3.2 occurred 15 km NW of Târgu Jiu (#Romania) 8 min ago (local time 19:59:16). More info at: https://t.co/LBaVNedgF9 https://t.co/z8fPKAfjvF https://t.co/P4Ddajm1ZF pic.twitter.com/VNPsuTCSsw