Čija su briga palestinski civili

GAZA - U 83 škole koje su pod okriljem Ujedinjenih nacija smješteno je 117.000 palestinskih izbjeglica.

Rekao je to za sajt RTS-a Adnan Hasna, savetnik za medije pri Agenciji UN za palestinske izbjeglice u Gazi.

To nije ni približno dovoljno za sve one koji traže sklonište od bombi koje padaju na Pojas Gaze. Oni koji nisu uspjeli da uđu u te škole traže bilo koje sigurno mjesto, a takvih u Gazi nema, tvrdi jedan od predstavnika palestinske zajednice Omar Ali.

Prema nepisanom pravilu, pri svakom bombardovanju Pojasa Gaze, palestinske izbjeglice i civili sklonište prvo traže u tzv. školama UN koje štite međunarodne konvencije. Trenutno je u 83 UN škole sigurnost pronašlo 117.000 ljudi, uglavnom porodice, rekao je Hasna.

"To nije ni približno dovoljno, u ove objekte dolaze obični ljudi koji traže sigurnost, kojima obezbjeđujemo hranu, vodu, lekove i druge potrepštine", kaže Hasna.

U jednoj od škola ima i povrijeđenih.

"Mi se trudimo da izbjeglicama obezbijedimo ono što je potrebno. Među njima je veliki broj djece, mladih, žena i starih, ali mi nemamo dovoljno finansijskih sredstava da im svima pomognemo. Sve ih je više, i to je rastući problem", kaže Adnan Hasna.

U ovom trenutku nemaju informacije da se razgovara ili pregovara o prekidu vatre.

"Mi se nadamo da će do toga doći, da će borbe prestati, ali ne vidimo da se to sada događa, niti da će se to desiti u narednim danima", kaže savjetnik za medije pri Agenciji UN za palestinske izbjeglice u Gazi.

Pakleni sati, bombardovanje ne prestaje

Prethodna noć je bila teška za sve stanovnike Pojasa Gaze, svakih deset minuta bilo je bombardovanja i mnogi su morali da napuste kuće i potraže sklonište.

Kako kaže jedan od predstavnika palestinske zajednice u južnom dijelu Gaze Omar Ali imali su svega tridesetak minuta vremena da napuste domove i potraže bezbjednije mjesto.

"Žrtava je puno, mnoge zgrade su srušene i u ruševinama je ostalo dosta ljudi. Ne postoji bezbjedno mjesto u Gazi, sva su rizična", rekao je Omar Ali, koji pokušava da okupi porodicu i u narednim satima pronađe bezbjedno mjesto za njih.

Kako kaže, pokušao je da ode do jedne od UN škola, ali one su pune i više ne mogu da prime ni jednu jedinu osobu.

"Oni nemaju više kapacitet da prime bilo koga. Isključena je struja i voda, a voda i hrana ne mogu ni da se nabave, kao ni gorivo. Civili ne znaju šta da rade, samo pokušavaju da pronađu neko bezbjedno mjesto", kaže Omar.

Nema vijesti o tome kada bi ova situacija mogla da se promijeni, i kako kaže Omar Ali, prema Palestincima se postupa na krajnje nehuman način, kao da nisu ljudska bića.

"Mi smo civilizovani ljudi, i zaslužujemo da živimo normalno, kao i drugi ljudi na svijetu. Razgovaram sa vama na engleskom, imam englesku diplomu. Imamo inženjere, advokate, nastavnike, bolničare, mi smo obrazovani ljudi. Ovo nije samo rat protiv Hamasa, već i protiv Palestinaca, i to se ponavlja već 70 godina. Ja sam protiv patnje i smrti bilo koga, bez obzira da li je neko Izraelac ili Palestinac", naglašava Omar Ali.

Kako kaže, ovo je "ludilo koje pogađa svaki aspekt života".

"Ubijaju nas, samo nekoliko metara od moje kuće srušena je petospratnica. Nema sirena, nema upozorenja. Najveći broj žrtava su civili: žene, djeca, stari. Volio bih da sa vama razgovaram u drugim okolnostima, ali ovo je naša sudbina i niko ne zna koliko mu je ostalo. Ovo što se dešava je teško, neočekivano, nezamislivo, mi umiremo", kaže Omar.

Kako kaže, Palestinci su svašta iskusili, ali mu se čini da se ovako nešto nikada ranije nije desilo.

"Zastrašujuće je, zabrinjavajuće i potpuno drugačije nego ranije", rekao je u razgovoru za Internet portal RTS-a Omar Ali iz Gaze.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.