Čikago okovan ledom, Australija nikad toplija

ČIKAGO - Na dva kraja svijeta, ekstremne temperature. U Čikagu rekordni minus, a sa druge strane Adelaid i drugi dijelovi Australije na udaru toplotnog talasa.

Rekordno niske temperature izmjerena su u Čikagu i najhladniji je dan u posljednjih 35 godina.

Osvanuo je izuzetno vedar i sunčan dan, a obistinile su se prognoze meteorologa da će se temperature spustiti na -32 stepena Celzijusova.

Hladni sjeverni vetar ovom minusi je dodao još dvadesetak stepeni, tako da je subjektivni osjećaj hladnoće kao da je 53 stepena ispod nule.

Zabilježena je i prva žrtva smrzavanja u gradu Milvokiju, gdje je u utorak jedan muškarac pronađen smrznut u garaži.

Ekstremno niske temperature koje su zahvatile američki srednji zapad bile su razlog da u srijedu i četvrtak sve škole od Sjeverne Dakote do Pensilvanije, univerziteti, državne ustanove, pošte i banke budu zatvorene, a ne radi ni većina privatnih kompanija.

Preporuku zdravstvenih vlasti da se više od 10 minuta ne izlažu ovoj hladnoći zbog opasnosti od promrzlina, građani su uglavnom poštovali, tako da su danas retki prolaznici na ulicama Čikaga.

Coldest weather in at least 25 years puts the Midwest in the freezer. #Chicago forecast temps Wed low: -22 Wed high: -13° Thu low: -25° All-time low is -27° & all-time low max is -13°. We'll be live starting at 6 AM ET Wed on #weatherchannel#PolarVortex2019 pic.twitter.com/rjCudqn0gf