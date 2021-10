Ciklon pretvorio trgove u jezera u Italiji

​KATANJA - Snažan ciklon pogodio je danas južno italijansko ostrvo Siciliju i izazvao velike poplave u Katanji i okolini, pretvarajući ulice i trgove u rijeke i jezera, a poginule su najmanje dvije osobe, saopštili su spasioci.

Portparol volonterske grupe "Miserikordija", koja pomaže policiji i vatrogascima, rekao je da je pronađeno tijelo muškarca nastradalog ispod automobila u Gravini, sjeverno od Katanje.

Policija je potvrdila da se dogodila pogibija, ali nije saopštila više detalja.

Juče je poginuo muškarac star 67 godina kada je njegov automobil zahvatila bujica vode i blata.

Kiša je poplavila neke od najpoznatijih ulica i trgova u Katanji i izazvala prekid snabdijevanja električnom energijom u centru grada, a poplavljene su i radnje. Škole su zatvorene u ovom gradu i brojnim okolnim naseljima.

Poplave su zahvatile i jedno odjeljenje gradske bolnice "Garibaldi", prenijeli su mediji.

Očekuje se da će vrhunac oluje biti između četvrtka i petka, navodi italijanski meteorološki sajt "Ilmeteo".

