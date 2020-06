Cisterna naletjela na demonstrante na auto-putu u Mineapolisu

MINEAPOLIS - Cisterna je naletjela na demonstrante na međudržavnom auto-putu u Mineapolisu, ali niko od učesnika nije povrijeđen, piše Rojters.

Vozač je potom izašao iz kamiona pa su ga demonstranti pretukli, rekao je Rojtersov svjedok.

Kako javlja CNN, Bogdan Većirko je vozač tankera i uhapšen je s optužbom za napad. Nije mu odobrena kaucija.

Većirko je završio u bolnici s manjim povredama nakon što su ga demonstranti izvukli iz kamiona.

Podsjetimo, danima već traju demonstranti širom SAD-a zbog brutalne smrti Afroamerikanca kojem je bijeli policajac koljenom prikliještio grlo.

Četvorica gradskih policajaca umiješana u incident, uključujući policajca koji je prikliještio Flojdov vrat dok je ležao na zemlji i jecao "molim vas, ne mogu disati", otpuštena su sljedeći dan.

A man drove a tanker truck toward thousands of protesters on a highway in Minneapolis on Sunday afternoon, coming to a stop only after members of the crowd desperately sprinted out of its path https://t.co/ON8LSJpGTe