Članovi administracije otkrili šta Tramp radi tokom putovanja avionom

Kako piše "Daily Mail", pozivajući se na insajderski izvještaj CNN-a, aktuelni američki predsjednik Donald Tramp ima prilično neobične rituale kada putuje predsjedničkim avionom.

Naime, aktivni i bivši članovi Trampove administracije tvrde da putovanja s predsjednikom, posebno ona prekookeanska, mogu da budu prilično neugodna zbog činjenice da predsjednik u avionu gleda "Fox News", a stanje postaje napeto kada se pojave negativni prilozi o njemu.

Članovi njegove administracije otkrili su da Tramp vrijeme u avionu provodi u prednjoj kabini, jede, gleda televiziju ili čita novine. Takođe, razgovara s osobljem i telefenom zove svoje prijatelje i simpatizere, a u momentu kada na televiziji vidi nešto što ga uznemiri zove nekoga da mu promijeni program.

Ali, to nije sve. Tramp, takođe, ima i naviku da usred noći probudi nekog od saputnika, a sve kako bi raspravljali o njegovim predstojećim susretima sa stranim državnicima ili smišljali šta će odgovoriti na medijske napise.

Jedan član njegove administracije otkrio je i to da se Tramp često više fokusira na negativne vijesti o sebi, umjesto da pažnju usmjeri na sastanke koji ga očekuju i na raspored aktivnosti tokom službenog putovanja.

"On gotovo nikada ne spava", rekao je jedan od članova administracije za "CNN".

Ali, to svakako nije iznenadilo s obzirom na činjenicu da se zna da predsjednik i inače spava tek nekoliko sati dnevno, a u avionu spava još manje. On vrijeme provodi i tako što sa svojim saradnicima priča o sportu i tračevima iako mu preporučuju da se pridruži Melaniji u njihovoj privatnoj kabini i da se odmori. Ali, on s Melanijom u avionu ne provodi gotovo nimalo vremena, a posebno ne nasamo.

Iako bi se očekivalo da predsjednički avion podrazumijeva prestiž, u ovom avionu nema predviđenih mjesta za spavanje, pa članovi administracije spavaju na minijaturnim kaučima ili na stolicama dok noge stave na sto. Ostali spavaju na podovima konferencijskih soba ili po foteljama. Iskusniji članovi sa sobom nose prostirke.

