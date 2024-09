Članovima Hezbolaha pejdžeri eksplodirali u rukama i džepovima, više od 1.000 povrijeđenih (VIDEO)

U eksploziji pejdžera na više lokacija u Bejrutu povrijeđeno je više od hiljadu ljudi, a među njima i iranski ambasador u Libanu Modžtaba Amani.

Bezbjednosni izvori su za Rojters rekli da je u eksploziji pejdžera, koje Hezbolah koristi za komunikaciju, povrijeđeno više od 1.000 ljudi.

Među povrijeđenima se nalaze borci i medicinari Hezbolaha. Kako mediji prenose, mnogima su pejdžeri eksplodirali u rukama.

Neimenovani zvaničnik Hezbolaha rekao je da je detonacija pejdžera "najveći proboj bezbjednosti" koji se desio militantnoj grupi u skoro godinu dana rata sa Izraelom.

Lebanese sources: Hundreds of pager devices exploded, causing hundreds of injuries. These explosions are the result of a breach. pic.twitter.com/RRbwOQ3adM