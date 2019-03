Čovjek avionom uletio u kuću nakon svađe sa ženom

​Jedan muškarac u Bocvani probio je svoju kuću privatnim avionom "King er", kojim je namjeravao da ubije ženu nakon svađe, javio je portal "Ajvitnes njuz".

Prema navodima medija, svađa supružnika dogodila se na slavlju u čast budućeg djeteta. Kako navode izvori, muškarac je bio grub prema svojoj ženi, zbog čega su ga gosti zamolili da ode sa proslave.

​Nakon odlaska muškarac je pozvao svog prijatelja kako bi saznao gdje mu se tačno nalazi supruga. Sumnjajući da nešto nije u redu, prijatelj je zamolio sve goste da napuste kuću i nakon nekog vremena u kuću je uletio avion.

Botswana; Pilot killing himself over a women. Flying his plane into structure killing himself. pic.twitter.com/OUAEW8nsYI