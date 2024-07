Čovjek gurnuo zapaljen auto u jarugu i izazvao jedan od najvećih požara (FOTO/VIDEO)

Više od 130 objekata uništeno je u požaru u Kaliforniji, zbog čega je naređena hitna evakuacija u četiri okruga, saopštile su danas vlasti.

Požar je buknuo u petak uveče i uništio više od 239.000 hektara, što je, otprilike, veličina San Dijega, što ga čini 13. najvećim požarom u istoriji države, prenosi Si-En-En (CNN).

Više od 1.600 vatrogasaca angažovano je na gašenju vatre, a zbog širenja požara ugroženo je još 4.200 objekata.

Načelnik vatrogasne službe Bili Si izjavio je da će u večernjim satima verovatno oslabiti vetrovi i da će biti veća vlažnost vazduha, zbog čega će vatrogasci imati veće šanse da ugase požar.

Lokalni zvaničnici naveli su da će proći izvjesno vrijeme pre nego što ljudima bude dozvoljen povratak u domove.

Policija je uhapsila osumnjičenog za podmetanje požara.

A man accused of starting the Park Fire in California — which had grown to over 164,000 acres as of Friday — was arrested Thursday morning at his home, according to the Butte County District Attorney’s Office.https://t.co/AngsFD4VFe