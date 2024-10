Čovjek s Floride pričvrstio kuću trakama uoči uragana (FOTO)

Društvenim mrežama kruži viralna fotografija nesvakidašnjeg prizora s Floride, koju je u noćnim satima poharala oluja vijeka - uragan Milton.

Naime, stanovnik Tampe Mohammed Nijem pohvalio se kako je uoči dolaska uragana obezbijedio je kuću pomoću traka i tako postao internetska senzacija.

Mohammed je postavio šest ogromnih španera oko svoje kuće kako je ne bi oduvali vjetrovi, a fotografiju njegove ekstremne pripreme za uragan na X-u je podijelila lokalna novinska kuća Spectrum Bay News 9.

Viewer Mohammed Nijem is getting prepped for Hurricane Milton. pic.twitter.com/4WuexigBFp