Čovjek sa najdužim kovidom, pet puta mu spremali sahranu

Dejv Smit (72) iz Bristola, prošao je pravu golgotu u svojoj borbi s virusom korona. Ovaj Britanac 10 mjeseci je bio bolestan i za to vrijeme je testiran 42 puta pozitivno na prisustvo virusa, a sedam puta je morao da bude hospitalizovan, od čega je pet puta bio u kritičnom stanju. To ga čini neslavnim apsolutnim rekorderom po dužini infekcije virusom korona.

Smit, koji je tek prebolio leukemiju, ozdravio je tek pošto je dobio koktel antitijela koje su pomogle bivšem američkom presjedniku Donaldu Trampu da ozdravi, piše britanski "Gardijan".

Kao i hiljade Britanaca, Dejv Smit se inficirao virusom korona na početku prvog talasa 2020. Međutim, iako je većina zaraženih, uključujući i one koji su patili od posljedica "produženog kovida", eleminisala virus iz tijela poslije nekoliko nedjelja, Smit se suočio s infekcijom koja je bila uporna i trajala 290 dana, ili skoro 10 mjeseci. To je najduža zabilježena infekcija novim virusom korona do sada.

Smita su tokom ovog perioda redovno testirali i 42 puta je PCR test bio pozitivan. Stanje mu je čas bilo bolje, čas lošije, ali čak sedam puta je morao da bude primljen u bolnicu. Od toga je pet puta bio toliko loše da je njegova žena počela da priprema sahranu - samo da bi joj onda javili iz bolnice da se izvukao.

"Vjerujte, kad mi je bilo loše - zaista mi je bilo loše. Bio sam na ivici smrti pet puta.

Smit, inače instruktor vožnje u penziji, na kraju je izliječen koktelom antitijela koja je primio i bivši presjednik SAD Donald Tramp. Taj koktel, razvijen od strane Regenerona, sadrži dva antitijela koja ciljaju protein u šiljku virusa korna preko koga se korona kači na ćelijski zid ljudskih ćelija i onda ih inficira.

Taj tretman nije zvanično priznat u Britaniji, ali ljekari su riješili da mu daju ovaj kotel pošto više nisu imali opcija da mu pomognu. Takođe, ljekari su strahovali od toga da bi se unutar Smita mogla stvoriti nova varijanta virusa korona - dugotrajna infekcija, naime utiče na mutacije virusa, što su potvrdili neki raniji slučajevi.

Ed Moran, konsultant za zarazne bolesti iz Bristola, rekao je da ovakvih slučlajeva nema mnogo, možda tek poneki. Neki od njih umiru u jednom trenutku dok se kod nekih "bolest smiruje i vraća."

"Kod nekih od ovih pacijenata, virus mutira na način koji vidimo u novim varijatnama. Iz tog razloga, ne smijemo ih zanemariti i moramo im pružiti odgovarajuću terapiju.

Većina ljudi koji imaju uporne infekcije prije toga su prošli kroz hemoterapiju ili imaju neki genetski defekt koji sprečava njihovo tijelo da stvara antitijela u dovoljnoj količini.

Smit je 2019. prošao kroz hemoterapiju zbog dijagnostifikovane leukemije. On je proglašen zdravim, samo da bi se razbolio u martu 2020.

Iz tog razloga, doktori vjeruju da je prethodno oslabljen imunitet bio uzrok ovako dugotrajne infekcije.

Pošto je primio koktel antitijela, Smit je poslije 45 dana konačno dobio negativan rezultan na PRC testu.

On i njegova supruga su to proslavili otvaranjem boce šampanjca.

"Za tih deset mjeseci nisam mogao gotovo ništa", kaže Smit. Pravi doživljaj mi je bio kad sami skuvao šolju čaja supruzi. Ona je mjesecima radila sve za mene, sad konačno mogu ja da učinim nešto za nju

Neke posledice su mu ostale.

"Ne osjećam i dalje miris, a pluća su mi u jako lošem stanju poslije boravka na kiseoniku."

Ipak on se trudi da bude optimističan. Krenuo je da uči svoju unuku da vozi i gleda iskoristi svaki dan.

"Nikad neću biti 100% kao ranije, ali ne marim. Svaki dan koji dobijete je bonus. Znate, kada morate da ležite na zemlji, treba da gledate uvis, prema zvijezdama."

