Crkva će riješiti problem zlostavljanja opatica

RIM - Papa Franjo rekao je danas da je posvećen sprečavanju zlostavljanja opatica od strane sveštenika i biskupa od kojih su neki žene koristili kao seksualno roblje.

"To je tačno. Bilo je sveštenika, pa čak i biskupa koji su to činili. Mislim da se to i dalje dešava jer neke stvari se neće zaustaviti samo zato jer ste postali svjesni da one postoje", rekao je papa Franjo.

On je ovo rekao odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše članak prošle sedmice u magazinu Vatikana o zlostavljanju opatica u Katoličkoj crkvi.

On je rekao da Crkva već dugo vremena radi na tome i da je određeni broj sveštenika suspendovan. On je naglasio da je Vatikan pokrenuo proces gašenja nekih ženskih vjerskih redova zbog seksualnog zlostavljanja i korupcije.

"Ne mogu da kažem da se to ne događa. Znam da moramo da učinimo više u vezi sa tim i Crkva je spremna na to", rekao je papa.

Sve više opatica, ohrabrene pokretom "Ja, takođe /MeToo/, istupaju u javnosti opisujući maltretiranje i zlostavljanja od ruku sveštenika i biskupa.

Papa je rekao da je prethodni poglavar Rimokatoličke crkve Benedikt raspustio jedan vjerski red žena 2005. godine. "Ropstvo je postalo sastavni dio tog reda, pa čak i seksualno ropstvo, a vinovnici su bili sveštenici, kao i sam osnivač reda", rekao je papa.

Papa Franjo zakazao je sastanak biskupa iz cijelog svijeta krajem ovog mjeseca u Vatikanu kako bi definisali zajednički odgovor na pitanje kako zaštititi djecu od seksualnih napada sveštenika.

On je dodao da se mjere preduzimaju i u vezi sa zlostavljanjem opatica.