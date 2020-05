Crkva otvorila vrata muslimanima da mogu klanjati namaz tokom ramazana

Tokom mjeseca ramazana, jedna berlinska crkva je otvorila svoja vrata za sve muslimane da uđu i obave namaz u njoj.

Džamije u glavnom gradu Njemačke su sedmicama bile zatvorene kako bi se smanjila mogućnost širenja zaraze novim korona virusom.

"Shvatili smo da je Ramazan jako važan za muslimane u njemačkoj i smatramo da je molitva i otvaranje jednih prema drugima i prema Bogu način da osnažimo našu ljudskost i mir", rekla je Monika Matias, sveštenica u crkvi.

"U znak solidarnosti sa muslimanima, crkva je smatrala da bi bila dobra ideja da ponude svoj prostor kako bi muslimani mogli da klanjaju namaz. To je odlična inicijativa na kojoj im se mnogo zahvaljujemo,” rekao je imam Taha Sabri.

Svi prostori za bogosluženje su sada otvoreni u Berlinu, ali im je kapacitet ograničen na 50 vjernika.

Crkva je uspjela da smjesti 100 vjernika u svojim prostorijama tako što su vijernici razdvojeni u dvije grupe – jedna koja je slušala namaz na njemačkom, a druga na arapskom jeziku.

Jedan od vijernika, Ahmed Bedri, tvrdi da se pozitivno iznenadio potezom crkve koji je u njemu probudio prelijep osjećaj.

Zeineb Om Abdel Rahman kaže da je ovaj gest crkve u njoj probudila jedan neopisivo lijep osjećaj bratstva među ljudima.

Vjernici su uspjeli održati društvenu distancu tokom molitve te su svi nosili zaštitne maske, prenosi televizija "N1".

