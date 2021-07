Crni dani za Njemačku: Nikada nismo vidjeli ovakvu katastrofu, ovo je užasno

BERLIN - Razarajuće poplave u Njemačkoj odnijele su najmanje 81 život, a kao nestalo se vodi više od hiljadu ljudi samo u jednoj oblasti.

Kancelarka Angela Merkel izjavila je saučešće žrtvama "katastrofe, čije će se razmjere tek vidjeti narednih dana."

Više od 1.000 spasilaca pomaže toj oblasti, dok vlasti kažu da je rano reći obim štete.

Devet stanovnika doma za osobe sa invaliditetom i dvojica vatrogasaca koji su pomagali u akciji spasavanja su stradali u Rajni-Palatinat.

U četvrtak uveče vlasti oblasti Ahviler u zapadnoj Njemačkoj su saopštile da očekuju da će broj žrtava povećavati, dodavši da se oko 1.300 ljudi vodi kao nestalo, ali su naglasili da treba imati na umu da je došlo do oštećenja na mobilnim mrežama, javlja "The Guardian".

U gradu Bad Nojenar-Arviler, izvedeno je više od spasilačkih misija, a neke još traju.

People saving a fireman from drowning in Germany. pic.twitter.com/ssPDttFCJY

"Ima mrtvih, ljudi su nestali, a mnogi su još u opasnosti. Nikada nismo vidjeli ovakvu katastrofu, ovo je užasno", izjavio je guverner pokrajine Rajnland-Pfalc, Malu Drejer.

Kancelarka Angela Merkel je, tokom posjete Vašingtonu, rekla da su četvrtak obilježili strah, očaj, patnja, a na stotine hiljada ljudi je odjednom suočeno sa katastrofom.

Germany flooding: 1,300 assumed missing in Rhineland-Palatinate as deadly floods also hit Belgium, Netherlands, Luxembourg - CNN https://t.co/C0yVxNICM1 via @CNN #ClimateCrisis #ClimateEmergency #ClimateActionNow #floods #RecordRainfall