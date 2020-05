Čudom preživio pad pakistanskog aviona pa ispričao kako

Priča Muhameda Zubaira pravo je čudo. S manjim povredama preživio je pad aviona u Pakistanu, u kojem je živote izgubilo 97 ljudi.

"U avionu su bila djeca, muškarci, žene, stariji. Kada se avion počeo ponovno izdizati iznad piste, svi su vikali i plakali, svi su počeli moliti", ispričao je Zubair novinarima u bolnici.

Nakon što se avion srušio, Zubair je uspio da se spasi.

"Nakon što je u avionu buknuo požar, otkopčao sam svoj sigurnosni pojas i vidio sam svjetlo. Izašao sam iz aviona tako što sam skočio, visina je bila gotovo tri metra. Nakon toga, došla je hitna pomoć i odvezli su me u bolnicu", kaže Zubair.

Na mjestu pada letjelice vojska i spasioci neumorno su tragali za tijelima zarobljenim ispod trupa aviona.

Porodice žrtava okupljale su se ispred mrtvačnice kako bi identifikovali svoje voljene.

Održane su i prve sahrane, a među njima i stradale četvoročlane porodice.

"Šta možemo reći? Izgubili smo brata. Niko ne može platiti ovaj gubitak. Cijela porodica je ubijena", kaže Fahad Kan, rođak tragično preminule porodice.

Do nesreće je došlo uoči obilježavanja Bajrama, kada brojni Pakistanci putuju svojim porodicama.

Još se utvrđuje i broj povrijeđenih osoba koje su se u trenutku pada nalazile u gradu Karačiju. Najmanje 18 domova je potpuno uništeno.

Šta je na letu pošlo po zlu, znaće se nakon istrage, a objavljeno je da je pronađena crna kutija.

"Odgovorno tvrdim da će se provesti pravedna i nezavisna istraga. Potrebni koraci biće preduzeti protiv bilo koga ko treba odgovarati", kaže Gulam Sarvar, pakistanski ministar vazduhoplovstva.

Avion se nalazio blizu aerodroma kada je pilot primijetio kvar. Iako je obaviješten da su obje piste spremne za završni prilaz, pilot je odlučio da napravi još jedan krug.

Crna kutija trebalo bi da da odgovor na pitanje zašto je tako postupio.

