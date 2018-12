Cunami u Indoneziji: 168 mrtvih, stotine povrijeđenih

DŽAKARTA - Cunami koji je pogodio Indoneziju odneo je najmanje 168 života, a stotine ljudi je povrijeđeno, javlja AFP.

Razorni talasi udarili su u plaže u Sundskom prolazu u subotu uveče, saopštila je Agencija za vanredne situacije i migracije.

Indonezijska Agencija za meteorologiju, klimatologiju i geofiziku saopštila je da talas nije izazvao zemljotres, već najvjerovatnije vulkanska aktivnost na Krakatauu.

Sundski prolaz dijeli ostrva Jave i Sumatre. Nalazi se na oko 100 km od glavnog grada Indonezije, Džakarte.

VIDEO of destruction from tsunami in Indonesia that has killed dozens pic.twitter.com/mpg6fw0Q9s