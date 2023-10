Cure prvi snimci iz al-Zahre, ovo je pakao na zemlji (VIDEO)

GAZA - Izrael je u petak sravnio sa zemljom četvrt u sjevernom dijelu Gaze nakon što je porodicama koje su još bile tamo dao polusatno upozorenje da pobjegnu.

U Zahri, gradu na sjeveru, stanovnici su rekli da je cijela četvrt od oko 25 višespratnica sravnjena sa zemljom. Primili su izraelske poruke upozorenja na svoje mobilne telefone u vrijeme doručka, nakon čega je deset minuta kasnije uslijedio mali udar bespilotne letjelice, a pola sata nakon početnog upozorenja, borbeni avioni F-16 rušili su zgrade pri čemu su se stvarale ogromne eksplozije i nastali oblaci prašine.

"Sve o čemu sam ikada sanjao i mislio da sam postigao je nestalo. U tom stanu bio je moj san, moje uspomene s mojom djecom i suprugom, bio je miris sigurnosti i ljubavi", rekao je Ali, stanovnik okruga, telefonom za Reuters, odbijajući dati svoje puno ime iz straha od odmazde.

Jerusalimska pravoslavna patrijaršija, glavna palestinska hriršćanska denominacija, saopštila je da su izraelske snage napale crkvu Svetog Porfirija u gradu Gazi, gdje su hrišćani i muslimani protjerani iz svojih domova tražili utočište. Izrazili su najoštriju osudu i optužili izraelske snage za počinjenje ‘ratnog zločina‘ nakon što je u vazdušnom napadu pogođen crkveni kompleks u Gazi te je poginulo nekoliko iseljenih osoba koje su u njoj potražile sklonište.

Hamas tvrdi da je 18 Palestinaca poginulo nakon vazdušnog napada na grčku pravoslavnu crkvu Svetog Porfirija, najstarijoj crkvi u Gazi.

Video s mjesta događaja u crkvenom kompleksu prikazuje ranjenog dječaka kako ga noću iznose iz ruševina. Radnik civilne zaštite rekao je da su dvije osobe na gornjim spratovima preživjele; oni na nižim spratovima bili su poginuli i još uvijek su bili u ruševinama.

Crkva je izgrađena između 1150. godine i 1160. godine i nazvana je po biskupu Gaze iz 5. vijeka, Svetom Porfiriju koji je pružio utjehu generacijama Palestinaca u Gazi.

Izraelska vojska tvrdi da je gađala kontrolni i kontrolni centar Hamasa koji se nalazi u blizini crkve, pri čemu je oštećen zid crkve. Svjedoci tvrde da je u napadu oštećena fasada crkve te da je prouzročeno urušavanje susjedne zgrade.

Grčka pravoslavna crkva pružala je utočište stotinama raseljenih stanovnika Palestine, tvrdi Hamas, a prenosi Jutarnji.

