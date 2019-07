Curica se ubila jer su njenom ocu četiri puta odbili ulaz u SAD

NJUJORK - Manuel Gamez je živio kao ilegalni migrant bez dokumenta u Njujorku i otputovao je u rodni Honduras kako bi prisustvovao sahrani svoga oca kojega je ubila banda u junu 2014. Samo godinu dana nakon smrti oca Manuel je izgubio i majku pa je odlučio poslati Hajdi u Njujork jer je smatrao da je srednja Amerika preopasno mjesto za podizanje djeteta, javlja The New York Times.

Djevojčica je doputovala u Njujork i dobila azil.

Manuel je bio samohrani otac jer ih je njegova žena i majka djevojčice napustila kada je Hajdi imala samo dva mjeseca. Hejdi Gamez Garsia je doputovao u SAD-e 2015. godine nakon čega je provela je dva mjeseca u skloništu za maloljetne migrante prije nego što je puštena na brigu svojoj tetki Džesiki.

Azil joj je odobren već sljedeće godine, a djevojčica je vrlo brzo usvojila engleski jezik.

Manuel je nakon toga u više navrata pokušao prijeći granicu bez uspjeha. U četvrtom pokušaju je završio u teksaškom zatvoru. Manuelova kćer je bila silno uznemirena Trampovom antiimigracijskom politikom i pokušala je oduzeti sebi život 3. jula, samo nekoliko sedmica nakon što je njezin otac Manuel Gamez pritvoren u pokušaju ilegalnog prelaska granice.

Negdje oko ponoći 3. jula Hajdi je pronađena u spavaćoj sobi u ormaru sa kablom za punjenje telefona vezanim oko vrata, nakon čega je odmah prebačena u bolnicu. Sedam dana nakon pokušaja samoubistva njezin je mozak proglašen mrtvim.

Imigracijski službenici su dali Manuelu dvosedmičnu dozvolu da se oprosti sa svojom kćeri, ali se nakon toga mora vratiti u pritvor u Teksasu. Zbog moždane smrti djeteta Manuelu je bilo dozvoljeno da odobri isključanje aparata koji su djevojčicu održavali na životu.

Hejdi je tako jučer u večernjim satima isključena sa aparata za održavanje života u bolnici u Njujorku. Porodični advokat Anibal Romero je okrivio Trampovu administraciju kao jedan od glavnih razloga za okončanje djevojčičina života.

"Danas je to bila Hajdi, sutra će to biti netko drugi"

"Kada predsjednik prijeti da će deportovati milione ljudi, to stvarno izaziva tjeskobu, i strah osobito kod djece koja se boje da će izgubiti roditelje. Političari bi trebali biti oprezniji s riječima s kojima se koriste. Nije bitno što se to nekada događa na društvenim mrežama. Danas je to bila Hajdi, sutra će to biti netko drugi", rekao je porodični advokat Romero.

Hajdi bi trebala biti sahranjena idućeg utorka prije negoli se Manuel ponovno bude morao predati vlastima. Romero se nada da će Manuel konačno dobiti priliku za azil. Ovaj je čovjek potpuno emocionalno uništen, a ponovni povratak u zatvor bi ga ubio, kazao je ovaj advokat.

Ali upozorio je isto tako da njegovo vraćanje u Honduras, takođe, dovodi u pitanje njegov život. Naglasio je da se na jednu tragediju u ovom slučaju može nadovezati i druga.

(Index.hr)