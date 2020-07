DW: Alarm zbog ekstremista među njemačkim vojnicima

Vojni uspjesi njemačke elitne jedinice KSK smatraju se odličnim. Ali nešto nije u redu s duhom te jedinice. Sva zvona zvone na uzbunu: u nekim dijelovima elitne jedinice njemačke vojske, Komande specijalnih snaga, uočavaju se ekstremne desničarske tendencije.

Zbog toga ministarka odbrane sada mora da djeluje, smatra Kristof Štrak u tekstu za Dojče vele.

I to u vremenima kada u Njemačkoj raste strah od političkog nasilja krajnje desnice, pa sve do političkih ubistava, kao i strah od nacista u maskirnim odijelima. I sada kada ministarka odbrane Anegret Kramp-Karenbauer nešto preduzima - to je zakašnjela reakcija.

Ministarka je govorila o "nezdravom razumijevanju elite" i odgovornih - o "toksičnom vođstvu". To je šokantno, "to nismo mogli ni da pretpostavimo", kažu ljudi koji već godinama kritički prate Bundesver. Taj šok svakako pogoršava činjenica da je iz skladišta KSK nestala municija - jednostavno nema je više. Pazite: tu nije riječ o nekoliko metaka. Za sada se govori o 48.000 bojevih metaka i 62 kilograma eksploziva.

Svaki metak koji nedostaje je metak previše

Svakih nekoliko nedjelja u Nemačkoj se pojave izveštaji o spiskovima imena omraženih osoba koji kruže u desno-ekstremističkim krugovima. Neki ih nazivaju i spiskovima smrti. Ponekad su na njima političari, ponekad novinari, ponekad predstavnici jevrejske ili muslimanske zajednice ili civilnog društva.

Na najnovijem spisku, za koji se saznalo početkom ove sedmice, pojavila su se imena vodećih političara iz vladajuće koalicije i opozicije, kao i ministara - s njihovim privatnim adresama i telefonskim brojevima. S obzirom na takvu vrstu prijetnje, 48.000 metaka koji nedostaju je 48.000 metaka previše. Čak i vodeći njemački vojni starješina, generalni inspektor Eberhard Corn, kaže da se taj materijal može upotrijebiti - recimo, za atentate.

Ono što je do sada poznato odnosi se ne samo na srž elitne jedinice, već i na Bundesver u cjelini. A upitno je i da li je ukidanje obaveznog služenja vojnog roka sredinom 2011. godine, što su pozdravili gotovo svi politički akteri, zaista bilo toliko pametno.

Savezna Republika Njemačka je nekoliko godina nakon osnivanja izgradila nove oružane snage koje su se, s obzirom na užasnu istoriju "Trećeg Rajha", obavezale da će poštovati demokratiju i ljudska prava. Od tada se uvijek govorilo o "građanima u uniformi", o posebnoj kulturi, o takozvanom "unutrašnjem vođstvu".

"Unutrašnje vođstvo" - u toj formi ne postoji ni u jednoj drugoj vojsci. To podrazumijeva odgovornost svakog pojedinca u vojnoj jedinici i njegovu odanost Ustavu. To načelo principijelno važi za sve dijelove oružanih snaga, uključujući i KSK, osnovanu 1996. godine. To je odgovornost koja se ne odnosi samo na one na rukovodećim pozicijama i nadređene, već i na one koji su uključeni u sve druge dijelove vojske. Drugim riječima, svako ko uoči nepoželjne pojave, trebao bi to da prijavi.

"Unutrašnje vođstvo" je zakazalo

I kada Kramp-Karenbauerova govori o "zidu ćutanja" i o nepreduzimanju nikakvih koraka - bilo da je to, kako je rekla, "iz lojalnosti" ili "iz straha" - onda je taj temeljni princip njemačkog vojnog bića zakazao.

To se odnosi na odgovorne u vojnim jedinicama, kao i na odgovorne nadzornike službi. To se inače odnosi i na vojnu dušebrižničku službu crkava. Upravo stoga što kod misija KSK van zemlje uvijek može da bude riječ o životu i smrti, katolički i evangelistički sveštenici pratili su pripadnike KSK u Avganistanu. Da, prije nekoliko godina čak se vodila i debata o tome da li bi pastori s ciljem samozaštite trebalo da budu naoružani. Zar onaj ko je toliko blizu zaista može ništa da ne primijeti?

Sada KSK ima šansu, "uslovnu šansu", kaže ministarka. Odgovorni imaju vremena do oktobra - za dalje istrage, odluke, kao i otpuštanja. Ali, kako je rekla, trebalo bi imati na umu da je Bundesver, na šta je Njemačka ponosna - parlamentarna vojska.

Samo Bundestag šalje njemačke vojnike na zadatke. Sada Parlament ne bi trebalo da se čudi uznemirujućim vijestima o desničarskom ekstremizmu. Mnogi političari koji se time bave jednostavno su ljuti zato što su o tom procesu mediji saznali prije nego što su informacije stigle do poslanika. To je više nego neuobičajeno.

Da li je vrijeme do oktobra vrijeme poštede od obaveza ili je samo riječ o produžecima - to je danas teško reći.

