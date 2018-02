DW: Dogovor koji skupo košta Merkelovu

BERLIN - Angela Merkel, poznata kao majstor pregovaranja, uspjela je da izdejstvuje sklapanje koalicionog ugovora. To u inostranstvu cijene, ali kod kuće ona baš i ne izgleda kao pobjednica, ocjenjuje Katarina Krol.

Ovakav dan ni prekaljeni političari nisu skoro doživjeli. SPD se vratila i pokazala čime raspolaže. Stranka koja je na izborima osvojila rekordno niskih 20,5 procenata glasova, obezbijedila je sebi ključna ministarstva za finansije, spoljnu politiku, rad i socijalna pitanja. Kakav uspjeh.

Onaj ko u Ministarstvu finansija može da zavrće i odvrće slavinu, upravlja i kompletnom politikom njemačke vlade. Onaj ko sjedi u Ministarstvu spoljnih poslova, nastupa na svjetskoj pozornici i za to dobija aplauz u Njemačkoj.

Ministar spoljnih poslova je gotovo uvijek najomiljeniji političar u državi. A SPD-u su potrebne vodeće figure koje ljudi vole. Ministarstvo za rad i socijalna pitanja za SPD znači da može da oblikuje konkretnu politiku na polju koje je više nego važno za njenu klijentelu: polju socijalne pravde.

CDU postavlja kancelarku – i šta još?

Postavlja se pitanje: šta je ostalo za Demohrišćane? CDU postavlja kancelarku – pa onda dugo nema ničega. Osim toga, ne postoji neki veliki zajednički demohrišćanski projekat. Jeste – Angela Merkel je uspjela da izdejstvuje sklapanje koalicionog ugovora. Pri tome je radila u interesu zemlje i stabilnosti. To u inostranstvu cijene, ali kod kuće ona baš ne izgleda kao pobjednica.

Angela Merkel – poznata kao majstor pregovaranja, morala je da vodi koalicione razgovore s jedne vrlo nepovoljne pozicije. Pokušaji da sklopi koaliciju sa liberalnom FDP i Zelenima, još početkom novembra su uspjeli. Sada se nema više vremena. Njemačka je na međunarodnom planu samo ograničeno djelatna a narod gotov iznerviran dugim čekanjem na novu vladu. Tome treba dodati i napade iz sopstvenih redova, gdje se spekuliše čak i o tome ko bi mogao da naslijedi Merkelovu. SPD je bila i ostaje posljednji spas za kancelarku. No, i SPD još mora da prođe kroz predstojeći unutarstranački referendum. Njegov rezultat bi mogao da bude tijesan i zato krije najveći mogući potencijal za ucjenjivanje. To nije dobra pozicija za šeficu CDU.

Tome treba dodati i da se Angela Merkel nalazi pred svojim posljednjim mandatom. To mora da iskoristi da bi regulisala ko će je naslijediti. No, ko će u kojem ministarstvu uspjeti uopšte da se profiliše za tako nešto?

SPD dobija svoj novi početak

Sasvim drukčije je sa SPD. Martin Šulc je shvatio. Sve izgleda kao da će se povući sa funkcije šefa stranke. Njegov kredibilitet je poljuljan; napravio je mnogo strateških grešaka. Njegovoj stranci je potreban novi početak i ona će ga dobiti. To je jak signal za članove koji su postali sumnjičavi.

Međutim, Martin Šulc je obezbijedio sebi funkciju ministra spoljnih poslova. To je posao koji ga je uvijek i privlačio. On je evropski političar, spoljna politika je njegova tema. On poznaje veličine ovog svijeta, poznaje međunarodne sukobe, godinama je negovao umjetnost visoke diplomatije. Kada Martin Šulc govori o Evropi, svakome je jasno da on za nju izgara. U unutrašnjoj politici nije bilo tako – to se vidjelo i po njegovoj predizbornoj kampanji.

Sada još članovi SPD moraju da glasaju o koalicionom ugovoru. To znači dalje četiri nedelje čekanja. Pregovarači SPD i prije svega Martina Šulc sa svojim dosljednim korakom, povećali su vjerovatnoću da će rezultat internog referenduma biti pozitivan.

Angela Merkel je sada bliža svom četvrtom kancelarskom mandatu, ali i opraštanju od kancelarske funkcije.

