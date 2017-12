DW: Evropsko oružje za Islamsku državu

BERLIN - Pripadnici "Islamske države" su za vrijeme svoje strahovlade u Siriji i Iraku raspolagali većom količinom oružja i municije iz Evrope. I druge paravojne formacije su koristile evropsko oružje

"Damijan Spleters kleči na prašnjavom tlu. Ekstremno je vruće: više od 50 stepeni u hladu. Doduše, u avgustu u Iraku hlada gotovo da i nema. Spliters fokusira svoju kameru na municiju jedne bazuke. Vidi se kombinacija brojki i slova koja odaje porijeklo municije. U ovom slučaju riječ je o Bugarskoj".

Tako počinje izvještaj novinara javnog servisa NDR Folkmara Kabiša i Amira Musavija koji su u saradnji sa svojim kolegama iz javnog servisa WDR mjesecima obilazili teren prateći rad Damijana Spletersa.

Spliter radi za britansku organizaciju za istraživanje naoružavanja u sukobima CAR. On je po nalogu Evropske unije proučavao porijeklo oružja na ratnim područjima u Siriji i Iraku. Tokom posljednje tri godine on je i fotografisao svo oružje koje je zatekao na terenu.

Kontrolori CAR su dokumentovali više od 40.000 komada oružja i municije i potrudili se da akribično rekonstruišu puteve kojima je ono stiglo do kriznog regiona.

Istraživanje je pokazalo da veliki deo oružja korišćenog u Siriji i Iraku potiče iz zemalja EU. Njime se služila i teroristička organizacija IS. No, koristile su ga i desetine drugih paravojnih formacija svih vrsta.

"U Siriji i Iraku je naveliko korišćeno oružje koje je tek nedavno proizvedeno u zemljama kao što su Rumunija i Bugarska. Zaobilazeći i delom kršeći zakone EU, zemlje kao što su SAD i Saudijska Arabija su u Istočnoj Evropi kupovale oružje vredno milijarde i u delom tajnim operacijama ga doturale sirijskim paravojnim formacijama poput Slobodne sirijske armije (FSA) Prema certifikatima o krajnjoj destinaciji za upotrebu oružja, ono je trebalo da ostane u okviru vojski SAD i Saudijske Arabije. Međutim, isporučeno je nedržavnim primaocima koji su učestvovali u građanskom ratu – suprotno odgovarajućim garantijama“.

"Tako je Islamska država u Siriji došao u posjed opasnog tovara – borci su dijelom kupovali oružje, a dijelom ga oduzimali od neprijatelja. Potom je to oružje koristio u borbi protiv saveznika SAD kao što je iračka armija“.

NDR piše da još od 2014. proizvođači oružja u Bugarskoj i Rumuniji znaju da njihovo oružje završava u rukama IS. Vlade takođe odavno znaju za to (...) ali se do sada ništa nije promijenilo.

SAD i Saudijska Arabija spadaju u najveće kupce u branši koja u Bugarskoj i Rumuniji beleži obrt kakav nije imala od raspada Sovjetskog saveza. Ali na pitanja novinara NDR i WDR o tome još nije reagovala nijedna od četvorih vlada“.

(NN/dw.com)