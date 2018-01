DW: Godina kukanja zbog Trampa

BERLIN - Dolazak Donalda Trampa na vlast prije godinu dana označio je podjelu na tabore između kojih vlada mržnja. Vrijeme je da se i druga polovina Amerike pomiri sa tim da je Tramp legitimni predsjednik.

To piše Ines Pol, glavna urednica njemačkog radija "Dojče vele" (DW).

"Omražene osobe imaju ogromnu prednost – lako mobilišu pristalice. Mržnja čini slijepim. Sve razlike i protivečnosti nestaju u zajedničkoj mržnji. Mržnja ujedinjuje. Mržnja daje osjećaj boljeg života kada nedostaju prave ideje i vizije", objavljeno je u rubrici "lični stav".

Ako bacimo pogled na SAD ovih dana vidimo da ovu ogromnu zemlju više ne ujedinjuje san o boljem životu kao što je to bilo stoljećima. Dominira osjećaj mržnje prema suprotnom političkom taboru. U dvopartijskom sistemu to je relativno jednostavno. Poput riječi iz Jevanđelja po Mateju (poglavlje 12, stih 30): "Ko nije sa mnom, protiv mene je."

Ines Pol piše da je 2016. godine, kao dopisnik, pratila Trampov "marš" ka Bijeloj kući i vidjela kako je na predizbornim skupovima oduševljavao mase – studente, radnike, penzionere, majke, domaćice i poslovne ljude.

"Vidjela sam koliko je potrajalo dok su demokrate ukapirale da bi ovaj čovjek zapravo mogao da uspje – da prođe kao kandidat Republikanaca, a zatim da pobjedi u direktnoj borbi protiv Hilari Klinton. Bila je to arogancija moći: kako je uopšte moguće da jedna TV-zvijezda pobjedi aparat moći koji je podržavao Klintonovu? To je ona žena koja je Trampove pristalice opisala kao vrijedne žaljenja", navodi se u tekstu.

Prije godinu dana Donald Tramp je položio zakletvu u sivom kišovitom Vašingtonu. Od tada je razumno suočavanje s predsjednikovom politikom postalo nemoguće. Na djelu je refleks: "Oh, kako je sve strašno, očajno." To je nedemokratski. Jer Tramp je izabran legitimno, u skladu sa američkim izbornim zakonom. Taj refleks je i glup. Mnogi liberalni mediji tako su prokockali kredibilitet, ocjenjuje se u komentaru.

Trampovi tvitovi

Glavna urednica DW dodaje da je, naravno, posao medija da ukazuju na to koliko su opasni Trampovi tvitovi.

"Naravno da je njihov zadatak da istraživačkim novinarstvom i činjenicama otkriju ko dugoročno profitira od poreske reforme. Ali svaki kritički um bi trebalo da otvoreno i bez pjene na ustima prepozna i ono što je dobro i vrijedno i što treba cijeniti kod političkih protivnika", navodi se u tekstu i dodaje:

"Šta, na primjer, nije u redu s pozivom da Evropska unija konačno iznađe zajedničku snažnu spoljnu i odbrambenu politiku? Zašto da američki predsjednik ne pozove Njemačku da uplaćuje veći dio budžeta u odbranu kao što predvidaju pravila NATO? Upravo bi Njemačka mogla da dobro sagleda svoju politiku u okviru Evrope kada kritikuje Trampovo ''America first''. Zar nije njemački ministar finansija, uvodeći politiku štednje širom kontinenta, na umu imao dobro svoje zemlje? Značajna tema koju je pokrenuo Tramp je i, recimo, prekomjerna birokratija i loše vođenje Ujedinjenih nacija."

Ines Pol kaže da i nju "prestravljuju" Trampovi agresivni tvitovi protiv Sjeverne Koreje.

"Ali gledala sam i nesposobnost administracije Baraka Obame da prepozna koliko je Pjongjang blizu izrade nuklearne bombe. I da, zabrinjava me kada vidim kako Rusija i Kina popunjavaju vakuum koji su iza sebe ostavile SAD, povlačeći se sa pozicije međunarodnog organa reda. Ali i ovdje se, ako želimo kompletnu sliku, mora reći da je Barak Obama uveo novu doktrinu pod nazivom ''leading from behind'' – ''rukovoditi iz pozadine''. Njegov neuspjeh u Siriji i, uopšte, na Bliskom istoku, ne može se uopšte pripisati Trampovoj administraciji", navela je ona.

Ključnu rečenicu cijelog izbornog spektakla izrekla je, po njenim mišljenju, Mišel Obama: "When they go low, we go high" – "Kada oni padaju, mi se uzdižemo", što u slobodnom prevodu znači: "Kada se drugi loše ponašaju, mi ćemo odgovoriti pristojno i sa stilom". To je ono što bi svi kritičari Trampa trebalo da shvate, kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Donald Tramp je na dužnosti godinu dana. Bez obzira što se neki nadaju da će biti udaljen sa funkcije, izgleda da će on vladati još neko vrijeme.

"Amerikanci imaju zgodnu frazu za ovo: ''Get over it.'' - ''Pomiri se s tim.'' Jer tako je kako je. Ovo je pravi momenat da se rasprava o Trampu sa nivoa emocija vrati na nivo činjenica. Da se više ne bavimo njegovom kosom i tenom – već politikom koju vodi. Objektivno i odmjereno. I da se ne uzbuđujemo zbog svakog njegovog tvita, već da rasvjetlimo ono što je pogrešno, ali i ono što ima smisla. I da pri tom priznamo koliko je kompleksno nositi političku odgovornost na ovom svijetu. Jer, mrziti je lako. Mnogo je teže ponuditi istinsku alternativu", piše glavna urednica DW.