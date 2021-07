DW: I Njemačka se suočava s "umorom od vakcinisanja"

BERLIN - U njemačkim centrima za vakcinaciju sve češće se otkazuju već dogovoreni termini, a istovremeno se širi zarazna delta varijanta virusa korona, piše DW i postavlja pitanje da li se time dovodi u pitanje zacrtani cilj - kolektivni imunitet.

Navodi se da je Vlada u Berlinu do sada potrošila 25 miliona evra na plakate, TV-spotove i informacije na internetu, a da je kampanja ovih dana vjerovatno postala važnija nego ikad.

Sa 55 odsto vakcinisanih prvom dozom i 37 procenata potpuno vakcinisanih, Njemačka čini ogromne korake prema tački koja se smatra presudnom u borbi protiv pandemije - samo ako se neodlučni i protivnici vakcinacije privole na vakcinaciju moguće je dostići cilj od 85 do 90 odsto vakcinisanog stanovništva, što neki naučnici smatraju neophodnim kako bi se postigao tzv. kolektivni imunitet.

Problem je, međutim, u tome što kampanja ne uspijeva da dopre do neodlučnih, kao ni do protivnika vakcinacije, ističe DW.

"Kampanja uopšte nije doprla do ljudi koji su nesigurni ili se protive vakcinaciji", kaže Štefen Egner, osnivač i direktor firme MediaAnalyzer. Taj institut za istraživanje tržišta anketirao je 500 ljudi o efektima kampanje "Njemačka zavrće rukave" i - kad bi kampanja morala da se ocijeni školskom ocjenom, dobila bi trojku ili dvojku, s obzirom na to se njome ne povećava spremnost na vakcinisanje tamo gdje je još nema.

"Trenutno ne znamo dovoljno o protivnicima vakcinacije i onima koji su sumnjičavi. Ne poznajemo ih. I to je ogromna razlika u poređenju s većinom drugih reklamnih kampanja, gdje firme tačno znaju ko su njihovi kupci", kaže Egner.

Među neodlučnima tek svaki peti gleda TV spotove iz kampanje i većina kaže da im se oni ne obraćaju "dovoljno emocionalno". Egner kaže da je zato potrebno tačno znati kome se kampanja obraća i da je potreban jasan motiv, kao što je, recimo, povratak slobode.

Sa druge strane, predsjednica Njemačkog imunološkog društva Kristine Falk tvrdi da za samo 15 minuta može svakog neodlučnog da uvjeri u prednost vakcinacije.

U posljednje vrijeme sve su češće vijesti o brojnim otkazivanjima već dogovorenih termina za vakcinaciju, posebno kada je riječ o drugoj dozi. Taj procenat se razlikuje od pokrajine do pokrajine - dok se u Sjevernoj Rajni Vestfaliji on kreće oko šest odsto, u Berlinu je čak oko 20 procenata. Neki naučnici upozoravaju na negativne posljedice tzv. umora od vakcinisanja, pa se čak zalažu i za kazne u iznosu do 30 evra onima koji bezrazložno otkažu već dogovoreni termin.

Međutim, Ministarstvo zdravlja Sjevernog Rajne Vestfalije u to ne vjeruje i tvrdi da, ako ljudi ne dođu na dogovoreni termin, to ne znači automatski da se neće vakcinisati.

Izostanak druge doze mogao bi da ima fatalne posljedice, s obzirom na varijantu delta, koja, prema navodima Instituta "Robert Koh", već čini najmanje polovinu novih infekcija u Njemačkoj.

Kristine Falk već razmišlja korak dalje i, poput saveznog ministra zdravlja Jensa Špana, zagovara i treću dozu na jesen ili zimu, posebno za rizične grupe.

Neki političari sada žele da skeptike pridobiju kroz sistem bonusa - kao u SAD, gdje se pokušava da se neodlučni namame poklonima, besplatnim džointima marihuane ili čak lovačkom dozvolom. Kristine Ašenberg-Dugnus iz Liberalne stranke (FDP) predlaže, na primjer, besplatne ulaznice za zabavne parkove ili muzeje.

Potpredsjednik Njemačkog društva za psihologiju Štefan Šulc-Hart je protiv toga. Smatra da se kratkoročno sigurno može postići efekat takvim poklonima, ali da je dugoročno to kontraproduktivno. On ističe da to može i da osnaži protivnike vakcinacije, a moglo bi i ljude koji su neodlučni da navede na drugu stranu.

Svi stručnjaci slažu se da Njemačka mora da pridobije neodlučne i skeptike, ali pokušati da se protivnici nagovore na vakcinaciju isto je tako beznadežno kao i nagovoriti Krsitijana Ronalda da pije koka-kolu.

"To su u pravilu ljudi koji vjeruju u teorije zavjere ili su generalno sumnjičavi. A uz to postoje i određene korelacije s populističkim i posebno desničarskim uvjerenjima", kaže Šulc-Hart.

DW navodi da njemačka vlada planira da pokrene novu reklamnu kampanju u cilju vakcinacije, uz pomoć poznatih osoba i influensera.