DW: Klanice u Njemačkoj rasadnici zaraze

BERLIN - Njemačka polako popušta mjere restrikcije, ali se istovremno pojavljaju i nova žarišta epidemije.

Pritom su otkriveni nemogući uslovi pod kojima rade i žive strani radnici u njemačkim klanicama.

Vijest je odjeknula kao bomba. U velikoj klanici Westfleisch u Kosfeldu u saveznoj pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija - registrovano je 73 zaraženih korona-vorusom. U međuvremenu je taj broj narastao na 191 i sigurno će uskoro biti veći, jer se sada vrše masovna testiranja. Najmanje 13 osoba je trenutno na liječenju u bolnici.

To je otkriveno samo dan nakon što su kancelarka Angela Merkel i predsjednici vlada svih 16 saveznih pokrajina dogovorili popuštanje mjera restrikcije i utvrdili kriterijume za eventualni povratak na stroge mjere, piše "Deutsche Welle".

Tako je dogovoreno da maksimalan broj novozaraženih u roku od sedam dana ne smije preći 50 na 100.000 stanovnika. Čim se ta granica pređe, moraju se ponovo uvesti mjere restrikcije.

I u jednoj drugoj velikoj klanici u Bad Bremštetu na sjeveru Njemačke takođe je zabilježeno 119 zaraženih – i tu se sada vrši masovno testiranje. A još u aprilu je i u jednoj klanici na jugu zemlje takođe registrivan veliki broj zaraženih. Zbog zabrinutost građana institut Robert Koh je objavio da ne postoje nikakvi znakovi koji bi upućivali na to da se korona-voris može prenositi putem namirnica - pa dakle ni mesom. Zbog toga je, kažu virolozi, konzumiranje mesa bezopasno.

Brza reakcija Sjeverne Rajne-Vestfalije

Mada su vodeći njemački političari dali jasne smjernice, lokalni poltičari u pogođenim okruzima su u prvom trenutku pokušali da eskiviraju obavezu - ponovnog uveđenja restrikcija.

Tako je načelnik okruga Kosfeld pokušao da argumentuje tvrdnjom da je zaraza samo u toj fabrici, pa ne treba ponovo zatvarati cijeli okrug. A smatrao je i da ne treba zatvarati fabriku, jer je ona "sistemski relevantna". U Njemačkoj se prosječno po glavi stanovnika godišnje pojede oko 60 kilograma mesa. Cijena svinjetine, govedine ili živinskog mesa je često ispod 10 evra za kilogram.

No, vlada Sjeverne Rajne-Vestfalije je ipak reagovala brzo: fabirka je zatvorena a popuštanje mjera odgođeno za nedjelju dana - za sve stanovnike okruga. S obzirom da se tek počelo s masovnim testiranjem, za očekivati je da će i broj registrovanih zaraženih sljedećih dana biti sve veći - i da će taj rok da se produži.

Jeftini "EU gastarbajteri"

Njemačke klanice i fabirke za preradu mesa se pokazuju kao rasadnici zaraze - ne zbog loše higijene u njima, već prije svega zbog uslova u kojima žive tamo zaposleni radnici. A da su uslovi rada u njemačkoj mesnoj industriji loši nije novost.

U toj branši u Njemačkoj radi preko 100.000 ljudi – trećina ih dolazi iz istočne Evrope najviše iz Rumunije. Oni žive i rade kao u najstereotipnijim "gastarbajterskim" filmovima: rade mnogo i naporno, na pokretnim trakama, plate su im za njemačke uslove niske, a smješteni su često u masovnim spavaonicama, bivšim kasarnama - i do 12 ljudi u jednoj sobi. Većina uopše ne govori njemački ili samo malo.

Mada je to protivzakonito, mnogi radnici tvrde da su im smjene i po 12 sati dnevno. Njihova mjesečna plata je oko 1.500 evra bruto, od toga se onda odbija porez i doprinosi, a od onoga što im ostane moraju naravno još platiti i smještaj i hranu. No, čak i to se mnogima isplati, jer bi u svojoj domovini bili ili bez posla, ili zarađivali još mnogo manje. Od novca koji zarade u njemačkim klanicama, često žive čitave porodice u Rumuniji.

Politika se budi - polako

Držanje socijalne distance, kako se to zahtijeva u vreme epidemije - faktički je nemoguće u grupnom smještaju. Samo jedna inficirana osoba je dovoljna da se u nekom od tih smještaja virus proširi velikom brzinom. Ti ljudi naravno i izlaze iz svojih spavaonica, idu u kupovinu, šetaju se gradom. U gradu Kosfeldu je već uočeno da domaći stanovnici izbegavaju kupovinu u supermarketima jer se boje zaraze.

Nakon ovog skandala probudili su se i političari. Savezni ministar rada Hubertus Hajl sada traži da se hitno preispitaju uslovi u kojima rade ljudi u klanicama, kao i "uslovi u kojima rade i žive sezonski radnici".

On kaže da su ti uslovi "neodrživi", prije svega s obzirom na "zaštitu od infekcije". Hajl nije isključio i promenu odgovarajućeg zakona, ako to bude potrebno.