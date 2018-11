DW: Merkel Uniji neophodna ili postaje njen problem?

BON - Dojče vele piše da u Evropskoj uniji strahuju da bi "oslabljena" njemačka kancelarka Angela Merkel mogla da postane problem za Uniju, dok se istovremeno čuju glasovi da je ona Uniji i dalje neophodna, jer doprinosi stabilnosti u ovoj osjetljivoj fazi za evropsku zajednicu.

U analizi tog medija podsjeća se na njen poseban autoritet, zbog čega smatraju da bi njeno povlačenje s funkcije predsjednice Hrišćansko-demokratske unije (CDU) moglo da ugrozi neke procese u Uniji.

U analizi se navodi i da ne smije biti sumnje da je vlada u Berlinu stabilna i to je deviza različitih predstavnika institucija EU, a prije svega Evropske komisije. Uvjerenje je da se sve odvija kao i prije - Njemačka ima stabilnu vladu i kancelarku koja obavlja svoj posao.

DW navodi da, ipak, delimično političko povlačenje kancelarke Merkel mnogi u Evropi vide kao javno priznanje slabljenja moći najuticajnije šefice vlade u EU.

Navodi se da, nezavisno od govora njemačke kancelarke koji će danas održati pred Evropskim parlamentom u Strazburu, bezmalo sve države EU povlačenje Angele Merkel sa funkcije predsjednice CDU povezuju sa pitanjima: Šta će to sada značiti za Evropu? Šta će biti sa evropskim projektima ako je Merkelova oslabljena? I šta će se desiti ako ona sasvim potpuno nestane iz evropske politike?

DW kao prvu važnu tačku navodi izbjegličke kvote, ocenjujući da EU po tom pitanju traži kompromis. Navodi se da do sada nije bilo jedinstvenog stava o tome i da, naprotiv, još traju sučeljavanja. Angelu Merkel su žestoko kritikovali zbog njene politike prema izbjeglicama, no ona je u posljednjem trenutku uspjela da napravi dogovor s Turskom zbog kojeg je pritisak na nju malo oslabio. Za taj, po mnogima sporan politički sporazum, i dalje joj je potrebna većina. A nju je Merkelova do sada uspijevala da obezbijedi u krugovima zemalja-članica.

Pod drugom tačkom DW izdvaja reformu evra i ostalo, navodeći da, na primjer, Francuska i Njemačka zajedno planiraju rješenje za stabilnost evra. To bi rešenje podrazumijevalo da evrozona postane otpornija na krize, ali, kako se navodi u analizi, sada bi francuski predsjednik mogao da ostane bez partnerke za svoje planove.

Sve i ako kancelarka ne podržava Makrona koji želi da evrozona dobije sopstveni budžet, ona mu je potrebna kao podrška za ideju o formiranju sveobuhvatne unije banaka, a ona bi trebalo da bude dogovorena na sljedećem samitu EU u decembru.

U međuvremenu, međutim, kako se navodi, Italija postaje finansijski rizična jer se ponaša neuračunljivo, a komesar EU za privredu Pjer Moskovici strahuje da bi spor oko budžeta mogao da se otme kontroli ako Njemačka u njemu ne bude posredovala.

Kao posljednju, treću važnu tačku, DW navodi populizam u EU, uz procjenu da ne treba mnogo mašte da se zamisli koliko će da oslabi ionako slaba disciplina u postizanju konsenzusa unutar EU ako Njemačka ne bude posredovala.

Mađarska ili Poljska bi, naime, bez moćne šefice njemačke vlade, koja se u zajedničkoj porodici stranaka EVP dosad starala da šteta bude što manja, neometano nastavile da razgrađuju principe pravne države, navodi se u analizi DW.

Nakon što je najavila da će se povući sa funkcije predsednice CDU, član te stranke Ginter Etinger je izjavio da Brisel želi da Merkelova bude kancelarka još tri godine, dodajući da ona doprinosi stabilnosti u ovoj osjetljivoj fazi za Evropsku uniju.