DW: Njemačka koalicija opstala, možda spor pokrene EU

BON - Veliki udarac za sada je izostao, njemačka koalicija je opstala, a kancelarka Angela Merkel i njen ministar unutrašnjih poslova Horst Zehofer ponovo su fokusirani na ključna pitanja, navodi "Dojče vele" (DW) i ocjenjuje da će spor u vezi sa azilantima možda donijeti i nešto dobro - pokretanje tog pitanja u EU.

DW navodi da vijest da njemačka vlada planira da pooštri azilantsku i izbjegličku politiku, s obzirom na spor između dvije vladajuće njemačke demohrišćanske stranke (CDU i CSU), pomalo prijeti da padne u drugi plan. Ukoliko aktuelni politički sukob na najvišem nivou ne bude dalje eskalirao, Njemačka će još više raditi na ograđivanju.

Navodi se da bi osnova za to pooštravanje trebalo da bude „Master plan“, kako savezni ministar unutrašnjih poslova Zehofer (CSU) naziva spisak koji je sastavio i koji se sastoji od 63 tačke. Aktuelni spor između Zehofera i kancelarke Merkel (CDU) i njihovih dveju stranaka proteklih sedmica se rasplamsao u vezi sa tačkom 63 tog plana: da li Njemačka treba da vraća potražioce azila sa granice? Merkelova je bila protiv toga, CSU, ali i dijelovi CDU to podržavaju. Kancelarka odbija pojedinačna, nacionalna rješenja, ona koja nisu usaglašena sa partnerima iz Evropske unije.

DW navodi da su u Berlinu do sada samo rijetki mogli da pročitaju šta sadrži „Master plan“. Merkelova je upoznata sa sadržajem, ali čak ni mediji iz glavnog grada do sada nisu objavili njegov sadržaj. I pored toga, CSU već skoro dvije nedjelje naveliko citira iz tog dokumenta: bezgotovinske naknade umjesto isplate novca, brža procedura, proširenje spiska zemalja sigurnog porijekla, takozvani Anker-centri, dakle centri za izbjeglice umjesto njihovog raspoređivanja po opštinama, avioni zakupljeni specijalno za potrebe deportacije i još mnogo toga.

Navodi se da se zbog tačke 63 Merkelova posljednjih dana toliko javno sporila sa Zehoferom da je poslanička grupa CDU i CSU u Bundestagu dovela u pitanje rad vladajuće koalicije (koju čine i socijaldemokrate - SPD), pa tako i njenu kancelarsku funkciju. Ona podržava 62 tačke „Master plana“ i to, kako je rekla juče na konferenciji za novinare u Berlinu - „bez ikakvih ograničenja“.

DW navodi da čak i u vezi sa tačkom 63 postoji mali kompromis. Potražioci azila koji imaju zabranu ulaska u Njemačku trebalo bi već sa granice da budu vraćeni. Tim kompromisom poništen je ultimatim koji je Zehofer postavio kancelarki do ponedjeljaka u 14 časova.

Sada je riječ o „kompromisu u 62 i po tačke“, radosno je ocijenio Zehofer na konferenciji za novinare koja je gotovo istovremeno sa onom u Berlinu, održao u Minhenu. Tačka 63 bi, prema Zehoferu, u potpunosti bila ispunjena kada bi se onemogućio dolazak u zemlju potražiocima azila koji su već registrovani u drugim zemljama EU. Zehofer je najavio da će sljedeće sedmice objaviti čitav svoj „Master plan“.

DW navodi da pritom ostaje otvoreno kako sve to zapravo treba da se sprovede. Na austrijsko-bavarskoj granici, tamo gdje prelazi najveći broj azilanata, ima više od devedeset graničnih prelaza, ali za sada samo tri kontroliše savezna policija.

Izbjegličko pitanje veoma zapaljivo

Navodi se da su, kada je riječ o izbjegličkoj politici, CDU i CSU u zemlji pod velikim pritiskom - zbog toga što politička konkurencija, desničarski populisti iz „Alternative za Njemačku“ (AfD), bilježe porast broja pristalica. Ukoliko spor demohrišćanskih stranaka nastavi da se zaoštrava, AfD će dodatno da profitira, ali ukoliko vlada zaoštri izbjegličku politiku, moguće je da će AfD oslabiti.

DW navodi da je pravo rješenje moguće postići samo na evropskom nivou - to znaju i Merkelova i Zehofer. Njemačka je zemlja bez spoljnih granica EU. Izbeglice, dakle, po pravilu gotovo uvijek dolaze preko trećih zemalja. Ali toliko željeno - veliko, zajedničko rješenje unutar EU, uključujući i kvote za raspodelu izbjeglica - tokom tri godine nije uspjelo da se sprovede, prije svega zbog protivljenja zemalja centralne i istočne Evrope.

„Projekat Evropa“ doveden je u pitanje, naglašava sada Merkelova.

DW navodi da su se u Berlinu mnogi pitali zašto je upravo sada izbio spor. Krajem mjeseca održava se samit EU, na kojem bi konačno trebalo da se riješi pitanje izbjegličke politike. I CSU je sada Merkelovoj postavio novi ulitimatum: ukoliko se za dvije sedmice ne pronađe rješenje u skladu s tačkom 63 „Master plana“, onda će ga on, Zehofer kao ministar, sprovesti na svoju ruku. Merkelova je zaprijetila da će onda „iskoristiti svoja kancelarska ovlašćenja“. Ukoliko spor bude do te mjere eskalirao, to bi moglo da znači politički kraj i Merkelove i Zehofera - sa nesagledivim posljedicama.