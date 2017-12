DW: "Osmani Germanija" hoće da "osvoje Nemačku"

BERLIN - Blizak saradnik turskog predsjednika Redžepa Tajipa Erdogana u Njemačkoj finansira kupovinu oružja za organizaciju "Osmani Germanija bokserski klub", pokazuje istraživanje "Štutgarter cajtunga" i Frontala 21.

Novinari magazina Frontal 21 javnog servisa ZDF i lista "Štutgarter cajtung" su došli u posjed određenih prislušnih i opservacionih protokola njemačkih organa bezbjednosti, gdje je dokumentovano kako je poslanik turske vladajuće stranke AKP Metin Kulunk, blizak prijatelj predsjednika Erdogana, više puta lično ili preko posrednika predavao novac vodećim članovima "Osmani Germanija bokserskog kluba", piše danas "Dojče vele".



Istražitelji smatraju da je od tog novca kupovano i oružje, a oni su, između ostalog, u maju 2016. zaplijenili jedan automatski pištolj tipa "Škorpion" namijenjen "Osmanima".



Povodom ovih saznanja, u više njemačkih medija su se pojavili naslovi tipa: "Osmani Germanija - produžena ruka Erdogana u Njemačkoj?" i slični.



Jer, kako Dojče vele piše, novinarsko istraživanje je pokazalo da su cilj mogućih napada te grupe Kurdi koji žive u Njemačkoj, kao i kritičari turskog predsjednika Erdogana.



U telefonskim razgovorima je Metin Kulunk navodno tražio od svojih sunarodnika da "tuku Kurde motkama po glavi", da to snimaju i da snimke stave na raspolaganje turskoj državi - sa ciljem da posluže kao sredstvo zastrašivanja Erdoganovih kritičara.



Pomenute redakcije su, navodi se, o tome zatražile i informacije od samog Kulunka, ali on nije reagovao na njihov upit.



Javni servis ZDF je izvijestio o video-snimku "Osmana" u kojem oni poručuju "Dolazimo da preuzmemo čitavu zemlju. Mi smo muškarci koji ostaju na bojnom polju do posljednje kapi krvi". U filmu se vide naoružani borci, a jedan od njih pokretom nagoviještava da će jednom taocu odsjeći glavu motornom testerom.



Cilj takvih snimaka je, kako se navodi, zastrašivanje organizacija koje se protive politici Erdogana, kao što su pokret Fetulaha Gulena ili kurdske organizacije.



U avgustu 2016. je u Sarbrikenu bačena bomba na jedan kurdski šiša-bar koji je tom prilikom potpuno demoliran, a za taj napad je osumnjičen vođa "Osmana" u tom gradu.



Kada je početkom juna 2016. u Bundestagu gotovo jednoglasno usvojena rezolucija kojom su zločini Osmanskog carstva nad Jermenima proglašeni genocidom, u Berlinu su organizovani veliki protesti.



Demonstranti su nosili turske zastave, a organizator je bio - Metin Kulunk. U prvim redovima su zajedno sa njim bili članovi organizacije "Osmani Germanija bokserski klub".



Istražitelji su prenijeli da je protest održan po direktnim dogovorima sa turskim predsjednikom Erdoganom.



"Osmani" su osnovani u maju 2015. a danas, prema sopstvenim navodima, imaju 2000 članova. Registrovani su kao bokserski klub i odijevaju se i ponašaju slično "rokerskim" grupama poput "Anđela pakla", s tom razlikom što se nimalo ne interesuju za - motorcikle.



Zvaničan cilj njihovog bokserskog kluba, kako je to za televiziju više puta izjavio šef organizacije Mehmet Bagdži, jeste da se mladi ljudi bavljenjem sportom zaštite od iskliznuća u kriminal.



No, oni imaju običaj i da organizuju "šetnje" u javnosti, kao što je to bio slučaj u gradovima poput Nojsa ili Duizburga. Time skreću pažnju javnosti na sebe, jer im je cilj da za što kraće vrijeme postanu što poznatiji.



Policija prenosi da je takav "defile" uvijek poruka drugim sličnim organizacijama koje su aktivne u dotičnim gradovima - da su dobile konkurenciju koju moraju ozbiljlno da shvate.



Tomas Jungblut, koji je pri pokrajinskom uredu Sjeverne Rajne Vestfalije zadužen za borbu protiv organizovanog kriminala, rekao je za ZDF da je oko 70 odsto članova "Osmana" već registrovano u policiji zbog delikata kao što su nanošenje tjelesnih povreda ili manje krađe.



"Osmani" rado postavljaju na internet svoje video-klipove, među kojima je dosta muzičkih spotova. Najpoznatiji reper koji je član "Osmana" je Džemo Remzi. U njegovim spotovima se obilato vitla sjekirama, lopatama, motornim testerama, vide se hici iz pištolja, ljudi koje momci u kožnim prslucima vode kroz podrume i maltretiraju.



Kako opisuje Dojče vele - nasilje koje povremeno podsjeća na treš-horor-filmove i za koje oni tvrde da je samo "umjetnička inscenacija".



Poznati njemački komičar, voditelj i satiričar Jan Bemerman, koji je pred kamerama televizije ZDF svojevremeno izgovorio stihove o tome kako ne smije da se pjeva o Redžepu Tajipu Erdoganu, navodeći tim povodom u vezi sa turskim predsjednikom niz najtežih prostakluka, nedavno je morao da se skloni iz svog stana u Kelnu na nepoznatu lokaciju - policijski istražitelji su ga obavijestili da "Osmani" za njega pripremaju "kaznu".



Policija smatra da je Kulunk svojim vezama sa "Osmanima Germanija" zapravo pokazao namjere turske države da utiče na slobodu mišljenja i medija u Njemačkoj, navodi Dojče vele.