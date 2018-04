DW: Savjet Evrope na ivici irelevantnosti

BON - Nakon što je tim nezavisnih stručnjaka podnio izvještaj koji otkriva da su neki sadašnji i bivši članovi Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope (PACE) prekršili kodeks ponašanja primajući mito od Azerbejdžana u zamjenu za lobiranje, analitičar Dojče Vele-a Maks Hofman tvrdi da to tijelo "visi na ivici irelevantnosti".

"Azerbejdžan je naveliko podmićivao poslanike Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope. Ako radije primaju ilegalan novac i poklone umjesto da se bore protiv korupcije, onda Savjet Evrope više nije potreban", smatra Hofman.

Kako je "Gardijan" juče izvjestio, u izvještaju na 219 strana, tim od troje ljudi zaključio je da je veliki broj bivših i sadašnjih članova PACE "djelovao suprotno kodeksu ponašanja" i bio uključen u "aktivnosti koruptivne prirode".

Prema istražiteljima, od ulaska u Savjet Evropa 2001, bivša sovjetska republika bogata naftom je stvorila mrežu simpatizera između ostalog zahvaljujući velikodušnim darovima poput skupih satova, tepiha, kavijara i boravcima u luksuznim hotelima.

Bivši predsjednik Evropskog suda za ljudska prava i je jedan od sudija koji su radili na ovoj istrazi, Nikolas Braca, rekao je da je bilo "simboličnih" poklona, koje ipak neki članovi skupštine nisu prijavili, kao što je propisano.

Savjet Evrope, jedna od najstarijih organizacija koja se bavi ljudskim pravima, osnovan je 1949. godine zarad očuvanja demokratije i vladavine prava, stariji je od Evropske unije i sastoji se od 47 članova.

PACE je juče odlučila da održi hitnu debatu o tom izvještaju.

Sudije su, naveo je "Gardijan", svoju istragu ograničile na Azerbejdžan, ali to nije jedina zemlja protiv koje su optužbe bile upućene, optužbe su bile upućene i na račun Ukrajine, Turske i Rusije.

"To što Rusija i Turska nemaju šta da traže u instituciji koja se zvanično zauzima za pravnu državu i demokratiju, zapravo bi moralo da bude jasno. Ali, u Strazburu mnogi poznavaoci situacije kažu da njihovo izbacivanje ne bi donijelo ništa. Jer tada više ne bi moglo da se utiče na Putina i Erdogana", piše Hofman.

Slicno se razmišljalo i kada je priman Azerbejdžan. Da će ta zemlja najpre biti integrisana pa će u nju onda biti izvezene evropske vrednosti, navodi Hofman i dodaje da je bespotrebno govoriti da nije uspjelo.

Hofman objašnjava da Savjet Evrope "nema ništa sa Evropskom unijom" i da u njega mogu da budu primane i druge zemlje.

Sjedište je u francuskom Strazburu i Savejt se zauzima za ljudska prava, osnovne postavke demokratije i osnovne principe pravne države.

"Barem teoretski", kaže on.

Kako navodi, Azerbejdžan je očito sopstvene vrijednosti mnogo uspješnije izvezao na Zapad nego obratno.

"U redu, reijč ''vrijednosti'' je možda prejaka, ali tepisi, luksuzni proizvodi i prije svega novac - o tome se radi. Neki poslanici Parlamentarne skupštine su očito rado uzimali te poklone i zauzvrat gurali ometajuće izvještaje o ljudskim pravima u Azerbejdžanu pod čuvene tepihe", ističe Hofman,.

"Vrlo vjerovatno" je to tako bilo, kažu bar tri nezavisna stručnjaka u svom završnom izvještaju, navodi on ali dodaje da se "još jednom pokazuje da Evropa sebe često vidi kao moralnu perjanicu, ali ona to nije".

"Drugim riječima: zašto uopšte učestvujemo u svemu tome? Političari sa dobrim platama plaćeni od evropskog poreza godinama sjede u jednoj marginalnoj instituciji. Većinu građana ne interesuje šta oni tamo rade. Čak ni objektivnim posmatračima nije uvijek jasno ima li to još smisla", navodi Hofman.

Politicari koji bi trebalo da se bore protiv korupcije su popravljali stanje na svojim tekućim računima ilegalnim sredstvima, što je sada objelodanjeno i to nije usamljen slučaj već je u to, kako stoje stvari, umiješano više članova PACE, navodi on i pita "treba li, dakle, zatvoriti radnju".

"Ona ne služi ničemu, košta evropske poreske obveznike novaca i figurira kao platforma za bogaćenje korumpiranih evropskih poslanika", navodi Hofman.

Niko u evropskim institucijama ili prijestonicama EU ne bi trebalo da se čudi ako sada stignu takvi zahtjevi, ali kako kaže, tačan je i protivargument - bolje je međusobno razgovarati u takvim forumima i zauzimati se za određene vrijednosti.

"Izgleda da većina parlamentaraca to još uvijek čini. To je tačno posebno u odnosu sa Rusijom, gdje održavanje dijaloga može održati mir", piše on.

"Međutim Savjet Evrope je sada u nokdaunu. Ako ne želi da bude nokautiran, u Strazburu hitno mora nešto da se promijeni. Ljudi koji tamo rade moraju i da se bore za zvanične vrjednosti njihovih institucija. Za dosadašnju "kavijarsku diplomatiju" smije da postoji samo - nulta tolerancija", zaključuje Hofman.