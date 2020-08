DW: Spor VW-a i Preventa - i ubistvo je moguće?

Prošle sedmice u jednom zapaljenom automobilu, u njemačkom gradiću Rotdorf u okrugu Helmštet, pronađeno je tijelo osobe koje je bilo zaposleno u Volkswagenu (VW), a koje važi za "krticu", pošto je, kako su mediji prenijeli, tajno snimao interne razgovore u vezi firme iz BiH "Prevent".

U ovom već zaista nevjerovatnom razvoju spora koncerna Volkswagen s njegovim liferantom, grupom Prevent ipak ima još mnogo pitanja koja tek traže odgovore, piše "Deutshe Welle".

"Prošlog ponedjeljka su vatrogasci okruga Helmstedt požurili gasiti požar na otvorenom koji je u ovim ljetnim vrućinama prijetio da će zahvatiti okolna polja. No otkrili su da je centar požarišta zgarište ličnog vozila u kojem je bilo mrtvo tijelo muškarca koje se više nije moglo prepoznati. Policija je utvrdila da se radi o vozilu u vlasništvu C.M., sad već bivšeg zaposlenika koncerna Volkswagen. Policija već istražuje požar u kojem je ovog maja do temelja izgorjela njegova kuća, ali i protiv njega se vodi istraga zbog krađe povjerljivih spisa koncerna VW. No tek krajem ove sedmice se očekuje potvrda njegovog identiteta analizom genetskog uzorka i poređenjem evidencije njegovog zubara, javio je list Wolfsburger Blatt koncem prošle nedjelje. Novinske agencije objavljuju i posljednji izvještaj obdukcije mrtvog tijela na kojem 'nije otkriven strani uzrok' smrti. Prevedeno sa kriminalističkog stručnog jezika, to još uvijek ne znači s potpunom sigurnošću da to nije bilo ubistvo, ali nema tragova na spaljenom lešu", piše "DW".

Dodaje se da se otkriće tijela dogodilo jedva nedjelju dana nakon što je njemački portal "Business Insider" objavio iscrpan izvještaj o 35 sastanaka uprave Volkswagena između januara 2017. i februara 2018. gdje se raspravljalo na koji način prekinuti saradnju s grupom Prevent. Osnova članka je bilo čitavo mnoštvo povjerljivih dokumenata - Volkswagen je poznat kako baš sve pažljivo dokumentuje i stavlja na papir - i pedesetak sati snimak tih sastanaka. Koncern Volkswagen je naravno bio šokiran tim otkrićem, ali obzirom da je do tih materijala moglo doći tek ukupno tridesetak saradnika, nije mu trebalo dugo kako bi otkrio da se radi upravo o C.M. Zato je još prije desetak dana podnesena i krivična prijava zbog krađe i otkrivanja povjerljivih informacija.

"Već prema svemu tome i makar još nedostaje mnogo kamenčića mozaika, list Der Spiegel je svakako u pravu kad piše kako se 'to isplati istraživati, jer iza toga se može sakrivati kriminalistička priča kakvu je njemačka privreda rijetko doživjela u poratnoj istoriji'. Nedjeljnik sažima i dugi spor Volkswagena s Preventom: 'Tonski zapisi najprije dokumentuju u kojoj mjeri je duboko poremećen odnos između Volkswagena i liferanta Prevent. Povrh toga naznačuje i na kakav brutalan način se automobilski koncern uopšte odnosi prema kompanijama koje mu isporučuju dijelove. Učesnici razgovora na primjer govore o 'izgladnjivanju' liferantskih kompanija i s tim povezanim rizikom da bi one mogle pobjeći pod krov Preventa. Na drugom mjestu se diskutuje o mogućnosti uključivanja bivšeg kancelara (i prijatelja VW-a) Gerharda Šredera kako bi se iz Rusije izvršio pritisak na Prevent. Šreder bi trebao zato iskoristiti svoje veze s ruskim predsjednikom Putinom", prenosi "DW" pisanje "Der Spiegela".

Aluzija na zaista nečuven zločin

"Der Spiegel" nema dokaza da je zaista i Šreder pozvan u pomoć, ali nije tajna da je on tijesno povezan s koncernom Volkswagen: bivši kancelar dolazi upravo iz pokrajine Donje Saske i još kao predsjednik pokrajinske vlade je po dužnosti bio i član Nadzornog odbora VW-a obzirom da je koncern još uvijek dijelom u vlasništvu države.

"A bez da je to u njemačkom listu jasno napisano, naravno da ostaje i aluzija na već više puta viđenu praksu likvidacija Kremlju nepoželjnih osoba u inostranstvu. A to bi zaista bilo nešto nečuveno za neki njemački koncern. Nije rečeno da njemačke kompanije nikad i nigdje nisu imali posla sa zločincima i organizovanim kriminalom. Ali još uvijek pod pretpostavkom da je kod mrtvog tijela riječ o C.M. - što bi bilo kome iz Volkswagena sad koristila njegova likvidacija?", piše "DW".

Sudsko natezanje Volkswagena i Preventa još uvijek traje i tu je riječ o više stotina miliona evra moguće odštete: ovog februara Viši pokrajinski sud u Dizeldorfu jeste donio odluku kako je Prevent ucjenom pokušao izvojevati više cijene za svoje dijelove i kako je opravdano da je Volkswagen otkazao saradnju, makar takvo otkazivanje uopšte nije bilo predviđeno ugovorom. Obzirom da je Volkswagen zbog obustave isporuke dijelova morao prekinuti proizvodnju, tu je riječ o mogućoj ogromnoj odšteti koju bi mogao tražiti VW. Ali isti sud je odlučio da dio tog koncerna, proizvođač Audi, nije imao pravo prekinuti saradnju s kompanijama u vlasništvu grupe Prevent i da pak tu Prevent ima pravo tražiti odštetu od Volkswagena.

"Povrh svega toge se vodi parnica Preventa protiv Volkswagena u Sjedinjenim Američkim Državama: tu on od njemačkog koncerna traži 750 miliona dolara odštete zbog povrede pravila tržišne utakmice. U ovoj tužbi su važni i ovi, tek objavljeni dokumenti uprave koncerna Volkswagen jer dokazuju kako je pokušavao spriječiti druge, manje liferante da 'pobjegnu' pod krov Preventa. Ali ni tu nema logike da bi ovaj njemački koncern bio zato spreman posegnuti i za najgorim zločinom: makar je koncern Volkswagen izrazio zgražanje zbog objavljenih povjerljivih spisa uprave, on nikad nije jasno rekao kako su te informacije i netočne. A ti spisi su već tu - i nekakvo ubistvo ničemu ne služi", dodaje "DW".

Njemački medij dodaje da nije manja zagonetka ni reakcija grupe Prevent na objavljivanje tih dokumenata u "Business Insideru" koncem ovog jula:

Prevent 'jasno odbacuje' sumnju da je učestvovala u snimanju sastanaka uprave Volkswagena i tvrdi da 'nema saznanja' o objavljenim povjerljivim dokumentima.

"No dodaje i kako oni dokazuju licemjerno ponašanje koncerna u odnosu prema liferantima. Već prema nekim detaljima se ta tvrdnja može učiniti čudnom: tako se pravni savjetnik porodice Hastor, advokatsko društvo Bub, Gauweiler i partneri još 2018. žale predsjedniku pokrajine Donje Saske Stefanu Vajlu na odnos Volkswagena prema grupi Prevent. Ali u tom pismu se tačno navodi tajni naziv plana koncerna Volkswagen o prekidu suradnje s Preventom i spominje se prezentacija takvog plana na jednom od sastanaka uprave - dakle upravo ovo što je sad objavljeno", dodaje "DW".

Medij navodi da je zato malo vjerovatno da su se ovi tajni dokumenti po prvi put izvan zaključanih ladica u upravi Volkswagena pojavili tek dvije godine nakon što su objavljeni na "Business Insideru" i da tu zapravo nije riječ o "zviždaču" nego prije bi se moglo reći - o doušniku.

"Jer ko je onda zapalio kuću C.M.-a dva mjeseca ranije nego što je to bilo objavljeno? Zašto? Je li pak Nijaz Hastor ili neka druga osoba iz kruga grupe Prevent poželjela 'prekinuti lanac' zapravo krivičnog djela krađe povjerljivih dokumenata i ušutkati osobu koja je snimila te sastanke? Nijaz Hastor zapravo je i postao ovo što je sad prije svega zahvaljujući pomoći iz Volkswagena u postupku privatizacije nekad zajedničke kompanije VW s Unisom, kompanijom TAS - Tvornica automobila Sarajevo. Ali makar je u rodnoj BiH poznat kao dobročinitelj, u kompanijama koje preuzima žirom svijeta ima samo svoje poslovne interese pred očima. A oni su se već odavno pretvorili u pravi pohod protiv koncerna Volkswagen. No ima li dokaza da je tu bio spreman prekoračiti granicu kaznenog zakona?", pita "Deutsche Welle".

Dodaje da se ni to ne čini posebno logičnim.

"Svakako treba prvo razjasniti smrt ove osobe u automobilu. Da kod te smrti, kako prva obdukcija kaže, 'nema stranog uticaja' može se sumnjati već i zbog činjenice da niko još nije čuo za slučaj da je neko umro na primjer od srčanog udara, nakon toga izašao iz auta u kojem mu se to dogodilo, zapalio ga i onda ponovno sjeo u njega. Ali ako ubistvo možda i jeste počinjeno profesionalno, okolnosti to nisu: možda je nekome moglo biti u interesu da C.M. nestane bez traga, ali zapaliti automobil usred ljeta čak i na zabačenom putu je značilo da se za nekoliko minuta tamo sjatilo čitavo tuce vatrogasnih vozila. A otkriveno tijelo je tek pobudilo zanimanje policije, državnog tužilaštva - i medija. Kako za Volkswagen, tako i za Prevent. Jer o toj bici će u svakom slučaju biti još mnogo riječi - ali sad ne samo u rubrici Privreda, nego i u Crnoj kronici", zaključuje "Deutsche Welle".