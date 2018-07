DW: Šta Njemačka duguje NATO?

VAŠINGTON, BERLIN - Uoči samita NATO, predsjednik SAD Donald Tramp prepire se sa saveznicima, prije svega sa Njemačkom.

On optužuje vladu u Berlinu da ne izdvaja dovoljno novca za odbranu. Da li je u pravu?

Kada se kabinet vlade Njemačke početkom godine povukao na zasjedanje u dvorac Mezeberg, na njemu je bio i jedan važan gost: generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg. On je na toj funkciji od 2014. godine i dobro je upoznat s nedostacima u Bundesveru.

Po završetku Hladnog rata, njemačka vojska je bila toliko oslabljena, da je i danas daleko od odgovorajaće opremljenosti. Odavno je poznato da Bundesveru naveliko nedostaje oprema za zadatke koje zahtjeva NATO.

Ipak, od Stoltenberga, koji je u junu ponovo posjetio Berlin, pored opomena su mogle da se čuju i pohvale: Bundesver u Litvaniji predvodi multinacionalnu borbenu jedinicu za zaštitu istočnih NATO-zemalja i odlučno je uključen u misije u Avganistanu, na Kosovu i u Sredezemnom moru.

Uostalom, Njemačka nudi da se u Ulmu formira jednu od dvije planirane, nove NATO komande, koje bi trebalo da omoguće brže razmještanje vojnih snaga po Evropi. To su, prema Stoltenbergu, "izvanredni doprinosi".

Generalni sekretar Alijanse na taj način je dao najbolju ocenu za jednu od tri kategorije prema kojima se meri angažman zemalja-članica NATO: "Commitments“ (doprinosi), "Cash" (finansijska izdvajanja za odbranu) i "Capabilities" (sposobnosti). Manje blag Stoltenberg je bio kada je riječ o izdvajanjima za odbranu. Kada se o tome radi, on od Njemačke očekuje više, naglasio je neposredno uoči samita u Briselu, koji se održava 11. i 12. jula.

Stoltenberg se tako osvrnuo na cilj koji su NATO-članice postavile na samitu u Velsu 2014. godine: do 2024. sve one bi trebalo da izdvajaju dva procenta bruto domaćeg proizvoda za odbranu. Postavljeni cilj bio je reakcija na rusku aneksiju Krima, protivnu međunarodnom pravu. NATO je donio odluku da poveća svoje prisustvo na svom istočnom krilu i da osposobi snage koje su u stanju brzo da reaguju. A za to je potrebno više novca i više vojnika.

Otada se u Njemačkoj neprestano povećava vojni budžet. Prema novodima vlade, u periodu od 2013. do 2017. godine on se povećao za 17 odsto. Ove godine budžet iznosi oko 39 milijardi evra, dok bi naredne trebalo da bude veći za četiri milijarde - ukupno oko 43 milijarde evra. To je druga po veličini stavka u državnom budžetu Njemačke. U planu je da se narednih godina postepeno otklone nedostaci sa opremom, što se prije svega odnosi na helikoptere, borbene avione i podmornice.

I pored uloženih napora, Njemačka je i dalje veoma daleko od cilja od dva procenta i trenutno izdvaja samo 1,24 odsto. Razlog za to je i veličina bruto domaćeg proizvoda koji je u snažnoj privredi poput njemačke visok i trenutno godišnje raste za oko dva procenta. Ukoliko savezna vlada do 2024. godine želi da dođe do dva odsto bruto domaćeg proizvoda, izdvajanja za odbranu trebalo bi da budu skoro četiri puta veća. To je okvir koji teško može da se postigne u vrijeme smanjenja dugova.

Ni drugim zemljama nije lako: cilj od dva procenta 2017. godine je, pored SAD, ostvarilo samo pet od 29 zemalja NATO: Francuska, Grčka, Estonija, Poljska i Rumunija - to su podaci stokholmskog instituta za istraživanje mira SIPRI. Daleko ispred svih su SAD, zemlja s najvećim izdacima za vojsku u svijetu. Prošle godine SAD su izdvojile 610 milijardi dolara za odbranu i to je, prema podacima instutita SIPRI, 3,1 odsto bruto domaćeg proizvoda.

Dio tog novca SAD ulažu za zaštitu evropskih saveznika, što je bezbjednosno-politički gledano u njihovom interesu i što se nije promijenilo ni dolaskom Trampa. Zahtjev da se evropske zemlje više angažuju za NATO nije nov, Tramp samo uporno insistira na njemu. Što se Njemačke tiče, on povezuje dvije optužbe: njemački trgovinski suficit je previsok, a izdaci za odbranu isuviše niski. Njemačka izdvaja milijarde kako bi od Rusije kupovala gas i naftu, a želi da bude zaštićena od te iste Rusije: "A mi smo budale koje sve to plaćaju".

The United States is spending far more on NATO than any other Country. This is not fair, nor is it acceptable. While these countries have been increasing their contributions since I took office, they must do much more. Germany is at 1%, the U.S. is at 4%, and NATO benefits.......