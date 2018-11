DW: Sudbonosna nedjelja Tereze Mej

BON, LONDON - Britanska premijerka Tereza Mej pokušaće da u Briselu dobije nove ustupke u pregovorima o Brexitu i tako namiri protivnike u sopstvenoj stranci, ali je malo vjerovatno da će imati dobre vijesti, navodi se u analizi Deutsche Welle “Politički London čekaju burni dani”.

"Promjena vođstva neće olakšati pregovore i neće ništa promijeniti u parlamentarnoj aritmetici“, izjavila je Mejova u jučerašnjem intervjuu sa "Sky news".

DW navodi da je zagovornicima tvrdog Brexita u redovima sopstvene stranke ona mogla i direktno da kaže: Radite šta god hoćete, ali na kraju ćete morati da se nosite sa istim problemima kao i ja.

Navodi se da je istovremeno britanska premijerka najavila da će ove sedmice ponovo u Briselu razgovarati s predsjednikom Evropske komisije Žan-Klodom Junkerom.

Ocjenjuje se da Mejova govori o pregovorima koji se nastavljaju, ali ta njena formulacija ima prije svega za cilj umirivanje protivnika unutar njenog kabineta. Kritičari naime zahtijevaju od nje da od ostatka EU iskamči dodatne ustupke.

Navodi se da britanska premijerka, međutim, zna da za suštinske promjene postignutog dogovora nema šanse, pogotovo nakon što su francuska i njemačka vlada jasno stavile do znanja da se postignuti dil neće ponovo otvarati.

DW u analizi dalje najavljuje da će Mejova dakle pokušati u Briselu da barem isposluje sitnice koje bi se u posljednji tren mogle uključiti u tekst takozvane „političke izjave“ pred samit EU u nedelju.

Navodi se da se u tom dokumentu ukratko, na sedam strana, skicira odnos EU naspram Velike Britanije nakon Brexita. Nikakvih konkretnih detalja tu nema, prije se radi o popisu tema i vrlo načelnim okvirima u kojima bi budući pregovori trebalo da se odvijaju.

Tako se recimo predviđa da se budući trgovinski odnosi dvojih strana odvijaju na bazi rješenja koje je za sada pronađeno za Sjevernu Irsku u ugovoru o Brexitu.

Mej bi mogla da isposluje manje ustupke, kako bi malo primirila svoje protivnike u Londonu, ali više od kozmetičkih promjena ne bi trebalo očekivati. Dokument pred samit EU je više pismo o namjerama i nije obavezujući.

DW navodi da to faktički znači da evropske vlade doduše sada izjavljuju šta namjeravaju, ali zadržavaju pravo da kasnije, kada zaista započnu pravi pregovori o odnosima nakon Brexita, promijene svoje mišljenje.

A ti pregovori uopšte još nisu započeli, do sada su London i Brisel pregovarali samo o modalitetima Brexita, dakle izlaska Velike Britanije iz EU. Već i to je bilo mukotrpno, no pregovori o budućim odnosima biće još teži - i mogli bi trajati godinama.

U analizi se ocjenjuje da, nakon haosa proteklih dana, nakon ostavki i prijetnji, protivnici Tereze Mej u Londonu su formirali svoje redove. S jedne strane su tu nezadovoljnici okupljeni oko bivšeg ministra zaštite životne sredine Majkla Gova.

Oni žele da Mej u Briselu iznađe nove ustupke jer se boje poraza pri glasanju o ugovoru u britanskom parlamentu - što bi moglo dovesti do takozvane "No-Deal" situacije, odnosno napuštanja EU bez ikakvog dogovora.

Navodi se da je druge je strane tu "European research group" sa Džejkobom Ris-Mogom kao predvodnikom i donedavnim ministrom za Brexit Dejvidom Dejvisom. Ta grupa torijevaca je već započela s prikupljanjem pisama za pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja šefici vlade i stranke. Njima treba najmanje 48 takvih poslaničkih pisama, no za sada ih još nisu skupili.

Ukoliko im to pođe za rukom, pisma se isporučuju predsjedniku takozvanog „Komiteta 1922“ koji onda pokreće postupak. Pravo da glasaju o smjeni premijerke imaju svi torijevski poslanici s tim što time ne bi automatski pala Vlada već bi njen nasljednik mogao da bude novi premijer.

Navodi se da se, u slučaju da smjena Mejove uspije, nekoliko kandidata nadaju njenoj fotelji. Prije svih je tu Boris Džonson. Njegov politički kapital se u posljednje vrijeme doduše istanjio, ali on nije od onih koji se lako predaju. Posmatrači očekuju da će, ukoliko Džonson zaista pokušava da svrge Terezu Mej, on to učiniti tokom narednih dana.

Uz njega je tu i bivši ministar za Brexit Dominik Rab, ali njegova vjerodostojnost je ograničena. Na kraju krajeva je i on sam sjedio u Briselu za pregovaračkim stolom, ali nije se na vrijeme pobunio.

DW navodi da bi, kako je malo vjerovatno da će premijerka u Briselu naići na razumijevanje za svoje unutarstranačke potrebe, njeni protivnici mogli da krenu na sve ili ništa već tokom ove sedmice. Poznavaoci prilika u političkom Londonu doduše vjeruju da bi Mej tako nešto mogla da politički preživi, ali bi na kraju bila znatno oslabljena.

Navodi se da najveći problem ionako nije njena torijevska stranka, već britanski parlament. Tu trenutno ne postoji većina za prihvatanje ugovora o Brexitu.

Šef opozicionih laburista Džeremi Korbin je u nedjelju ponovio da će njegova stranka glasati protiv, a isto su najavili i škotska SNP, neki poslanici Liberala te, barem kako sada stoje stvari, sjevernoirski unionisti iz stranke DUP.

DW zaključuje da, kada se tome pridodaju i protivnici unutar torijevaca, jasno je da trenutno nema šansi da dil s EU dobije potrebnu većinu glasova.