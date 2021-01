DW: Uznemirava kad Angela Merkel izgubi prisebnost

BERLIN - Sudeći po pisanju lista "Bild", kancelarka Angela Merkel je zgrožena zbog rezultata njemačke borbe protiv pandemije virusa korona, piše DW i pita da li je virus zaista izmakao kontroli.

Da li u vrijeme pandemije Njemačka zaista sjedi na "buretu baruta" i da li su odgovornima stvari "izmakle iz ruku"? Ako je samo polovina tih citata tačna - a oni prema tvrdnjama lista "Bild" dolaze sa jedne interne video-konferencije sa predstavnicima pokrajina - onda je Merkel definitivno izgubila strpljenje, navodi se u tekstu.

"Moramo biti još stroži, inače ćemo se vratiti tamo gdje smo bili prije 14 dana", rekla je Merkel. To koliko je kancelarka izgubila strpljenje pokazuje njena reakcija na još veliku želju za putovanjima koja vlada među stanovnicima Njemačke.

"Za Božić je 50.000 odletjelo na Kanare i Maldive", navodno je rekla Merkel tokom konferencije. I još - sto puta je pitala zašto takva putovanja ne mogu jednostavno da se zabrane, da bi onda dobila odgovor koji kao da je skovan za bivše građane DDR-a: Njemačka je slobodna zemlja.

Ako su na konferenciji zaista izgovorene te riječi i ako je kancelarka od pokrajinskih premijera zaista dobijala takve odgovore, s pravom je povređena, ocjenjuje se u komentaru.

Oni koji negiraju postojanje korone, a neki od njih su desničarski ekstremisti, vole da se pozivaju na to da je Angela Merkel iz DDR-a onda kada osuđuju ograničenja građanskih prava uvedena zbog pandemije, jer ih smatraju nerazumnim.

Ono što je sigurno jeste da broj zaraženih ponovo lagano opada. Ali, to očigledno nije dovoljno brzo kako bi se u Njemačkoj zaustavilo širenje opasnog, mutiranog virusa. Takođe je sigurno da je dosta vremena izgubljeno u napornom čekanju da EU odobri vakcinu, koja se sada isporučuje sa zakašnjenjem.

Uznemirava kada kancelarka - iz mnogih pregovora o brojnim temama poznata po čeličnim živcima - izgubi prisebnost. U januaru 2021. Merkel je postala ono što Amerikanci nazivaju "hroma patka". Ona ove jeseni odlazi sa funkcije kancelarke. Svi to znaju i to je jedan od razloga zašto njena riječ očigledno više nema onu težinu koju je imala nekada. To pogotovo zato što su pokrajine u suštini odgovorne za sprovođenje svih rezolucija.

Međutim, mnogi pokrajinski premijeri s kojima Merkel mora da pregovara žele da budu ponovo izabrani. Oni znaju da su ljudi umorni od pandemije i da čeznu za ublažavanjem strogih mjera.

Na kraju svog kancelarskog mandata, Merkel, međutim, ne želi da bude upamćena kao kancelarka kojoj zbog pandemije nije uspjelo da savlada posljednje metre na funkciji šefice vlade. I to nakon što je prevladala finansijsku krizu, a potom i teške sporove oko prihvata brojnih izbjeglica u jesen 2015. i u godinama koje su uslijedile.

Merkel zastupa mišljenje koje sigurno nije sasvim pogrešno - da ljudi u Nemačkoj "kukaju na visokom nivou". Čak i trenutne mjere lokdauna, koje pokazuju prve efekte, nisu ni približno stroge kao na primer ograničenja u Italiji, Španiji ili Francuskoj.

Drugim riječima: zatvoreni restorani, otkazani letovi i nekoliko sedmica bez svježe frizure je nešto što kancelarka smatra podnošljivim. Pod tim ona ne podrazumijeva sudbinu vlasnika restorana, kulturnih radnika i umetnika koji se, poput hiljada drugih privatnika i samozaposlenih, plaše za svoju egzistenciju i ekonomsko preživljavanje.

Pandemija u Njemačkoj je trka sa vremenom. Tromi početak vakcinacije izaziva ljutnju. Više ograničenja od onih koja trenutno postoje teško je sprovesti. Bezbrojni zbunjujući sastanci pokrajinskih premijera i kancelarke svima su razvukli živce. Jedina nada koja ostaje jeste da se horor scenariji o mutacijama virusa neće potpuno obistiniti.

Trenutno je Njemačka poprilično nemoćna, a proljeće i s njim polagano vraćanje u normalan život čini se kao da je veoma daleko, zaključuje se u komentaru DW.