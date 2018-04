Da dođe do svjetskog rata ove države bi postale neprijatelji

MOSKVA - Tokom isčekivanja odluke američkog predsjednika, Donalda Trampa, da li će narediti napad na Siriju, zbog navodnog korišćenja hemijskog oružja na civile u istočnoj Dumi, pojedine države podržale u SAD u tom nastojanju, dok se druge drže po strani ne dajući nikakve izjave.

Portparolka Bijele kuće, Sara Sanders, saopštila je da se tim za nacionalnu bezbjednost američkog predsjednika, Donalda Trampa, sastao u srijedu kako bi diskutovao o odgovoru SAD na "očiglednu upotrebu hemijskog oružja od strane sirijske vlade protiv sopstvenog naroda".

Ona je istakla da još nije donijeta odluka o tome da li će američke snage napasti Siriju, iako je predsjednik na Tviteru zaprijetio ispaljivanjem "lijepih, novih i pametnih raketa".

Ipak, Tramp je skoro napisao na Twitteru da bi napad na Siriju mogao biti "veoma brzo ili ne tako brzo uopšte".

"Nikad ne reci kada bi napad na Siriju mogao da se dogodi. Moglo bi biti vrlo brzo, ili ne tako brzo uopšte! U svakom slučaju, SAD pod mojom administracijom, uradile su veliki posao u oslobađanju regiona od Islamske države. Gdje je naše "Ameriko hvala? - napisao je Tramp na Twitteru.

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?”