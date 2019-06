Da li će Rusija i Kina napraviti vojni savez?

SANKT PETERBURG - Rusija i Kina su strateški saveznici koji neće stvarati vojne saveze i ne rade ni protiv koga, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin na plenarnom zasjedanju Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu.

"Nismo u vojnim savezima s Kinom. Mi smo strateški saveznici, ne radimo ni protiv koga, radimo za svoje dobro i za dobro svojih partnera. Ne namjeravamo ništa da zamjenjujemo“, rekao je Putin na pitanje mogu li trgovinski odnosi Rusije i Kine da zamjene ekonomske veze Rusije sa Zapadom.

Prema riječima ruskog predsjednika, odnosi Rusije i Evropske unije uvijek su imali višeplanski karakter, a trgovinska razmjena iznosila je više od 400 milijardi dolara.

"Zatim je ta trgovinska razmjena pala, ne našom krivicom, nismo mi uveli ta ograničenja. Smanjila se gotovo dva puta, mada se sada, istina, približava do 300 milijardi dolara. Zdrav razum prevladava i trgovinska razmjena se povećava. Mi smo otvoreni za saradnju sa svima", dodao je Putin.

Ruski predsjednik je naglasio da su odnosi Rusije i Kine u međunarodnoj areni najvažniji faktor stabilnosti u svjetskoj politici.

"Ni s jednom drugom zemljom danas nemamo takvu dubinu i širinu odnosa kao s Kinom. Zaista smo u punom smislu te riječi strateški partneri, to se može reći bez ikakvog pretjerivanja. Posebno je važno to što se kod obje strane uočava težnja ravnopravnom pristupu rješavanju raznih programa. Zbog toga su naše kolege podržale i zbližavanje s Kinom u okviru Evroazijske ekonomske zajednice, imamo dobar program aktivnosti. Da, tamo ima složenih pitanja u vezi s grupisanjem robe, to je sve na profesionalnom nivou, razgovara se, riješava se. Uvjeravam vas da naši stručnjaci i kineski partneri rješavaju sporove u vezi sa svakim stavom. Krajnji rezultat je pronalaženje rješenja — težimo pronalaženju tog rješenja i pronalazimo ga. U tom smislu, mislim i uvjeren sam da imamo veoma dobre perspektive“, rekao je Putin, prenosi Sputnjik.

Kada je riječ o svjetskoj politici u cjelini, on je dodao da saradnja Rusije i Kine na međunarodnoj sceni bez ikakve sumnje predstavlja najvažniji faktor stabilnosti u svjetskim poslovima.

Međunarodni ekonomski forum u Sankt Peterburgu održava se od 6. do 8. juna.