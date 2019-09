Da li je Tramp ismijao Gretu Tunberg?

VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp opisao je na svom nalogu na Tviteru švedsku aktivistkinju Gretu Tunberg kao "veoma srećnu mladu devojku, koja se raduje svjetloj i prelijepoj budućnosti".

Trampovu poruku, koja je objavljena nakon strastvenog govora 16-ogodišnje Tunberg na samitu o klimatskom promjenama u UN, strani mediji protumačili su kao ismijavanje i sarkazam, iako se to ne može jasno zaključiti iz napisanog.

"Ona izgleda kao veoma srećna mlada djevojka, koja se raduje svjetloj i prelijepoj budućnosti. To je tako lepo vidjeti!", naveo je Tramp.

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO