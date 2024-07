Da li je moguće da su Simpsonovi predvidjeli i kandidaturu Kamale Haris? (FOTO, VIDEO)

Simpsonovi su kroz godine postali prepoznatljivi kao animirana serija koja predviđa budućnost s nizom događaja koje su pogodili, a čini se da su to ponovo učinili s Kamalom Haris.

Epizoda serije koja je emitovana 2000. godine naizgled je predvidjela još više detalja o stvarima koje bi uskoro mogle biti stvarni događaji. U epizodi "Bart u budućnost", Lisa Simpson postaje predsjednica i nosi ljubičasto odijelo i bisere koji su nevjerovatno slični onome što je Kamala Haris nosila kada je inaugurisana za potpredsjednicu.

Scenarista Al Jean je u nedjelju na društvenim mrežama objavio poređenje, nedugo nakon što je Bajden objavio da odustaje od predsjedničke utrke.

"Predviđanje 'Simpsonovih', ponosan sam što sam dio ovoga", napisao je Jean, dijeleći usporedne slike Lise i Haris koje nose upadljivo sličnu odjeću.

Možda je "najstrašniji" dio epizode to što je Lisa naslijedila Donalda Trampa na mjestu predsjednika, a epizoda je takođe slavno predvidjela Trampov predsjednički mandat.

Epizoda se odvija 2030. godine, a Lisa sebe opisuje kao "prvu američku ravnopravnu predsjednicu", koja je naslijedila "prilično smanjenje budžeta od predsjednika Trampa". Dan Greaney, koji je napisao epizodu, rekao je u intervjuu iz 2016. da je zamislio zaplet kao "upozorenje Americi".

Nekoliko drugih korisnika društvenih mreža tokom vikenda ukazalo je na ovo "predviđanje", a jedna osoba je napisala: "Simpsonovi kao proroci postali su jedna od najtrajnijih misterija našeg vremena".

